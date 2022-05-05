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馬斯克私有化Twitter後 擬最快3年內再IPO

【明報專訊】同意斥440億美元將推特（Twitter，美：TWTR）私有化的特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克，可能在推特退市後再將其上市。《華爾街日報》引述知情人士稱，馬斯克告訴潛在投資者，計劃在收購推特後最快3年內，為其再次進行首次公開募股（IPO）。推特此前表示，私有化交易須獲推特股東及監管機構批准，預計將在今年稍後完成。

《華爾街日報》的消息稱，馬斯克游說私募股權公司等投資者加入對推特的收購，助其降低交易成本。私募股權公司往往將公司私有化後，對公司業務進行改革，再將其重新上市。

馬斯克擬向商戶政府機構收費

馬斯克已透露一些改革計劃，包括可能向商戶及政府機構用戶收取少許費用，以增加推特的收入。他表示，有點收入總比沒收入好，但他強調對於普通用戶來說，推特將永遠免費。他說，推特目前僅吸引小眾市場，希望推廣給更多人。

進軍互聯網業務的馬斯克又抨擊蘋果公司（美：AAPL）應用程式商店App Store徵收最高30%的「蘋果稅」，實際上是向互聯網企業徵稅三成。他認為「蘋果稅」收高了10倍，絕對不可接受。App Store目前向年收入超過100萬美元的軟件開發商收取三成佣金，收入低於此門檻的開發商則付15%佣金。

（綜合報道）

[國際金融]