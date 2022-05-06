moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

將軍澳創新園先進製造業中心開幕 支援再工業化 提升「香港製造」實力

近年香港政府大力推動「再工業化」，結合製造業豐富經驗及創新科技力量，帶動本地工業再創高峰。去年，香港科技園公司（香港科技園）將大埔、元朗及將軍澳3個工業邨重新定位為「創新園」，為「再工業化」創造有利條件。將軍澳創新園先進製造業中心（AMC）日前開幕，是亞洲首個跨行業、融合自動化及智慧物流方案的先進生產設施，加快先進製造業「從研發到製造」的速度

 

踏入工業4.0年代，必須有配備高端設施的廠房，才能夠進一步提升「創新製造」（Innofacturing）能力。香港科技園主席查毅超表示：「香港製造業擁有豐富經驗及專業知識，未來要推動智慧製造模式；而AMC正好是一座高規格、全方位生產基地，是研發及生產之間的橋樑，做到『從研發到製造』，將創新科技融入工業，實現『香港創新、香港設計、香港製造』的願景。」他續表示，香港科技園積極與「官產學研」合作，配合國家「十四五」規劃，藉「創新製造」帶動經濟，為年青人帶來更多發展機遇。

 

首創多層專用工廈

協助控制投資成本

AMC位於將軍澳創新園，總樓面面積達110萬呎，是全球首創多層式專用工廈，目標租戶為醫療設備、生物醫療儀器、智能電子裝置、智能傳感器、機械人及電力電子技術等企業。AMC專門為先進製造業而設，大廈樓高8層，每層樓底高達6米、柱間距離達12米乘12米；每平方米樓面承重量達1.5至2.5噸，適合配置重型機器。另外，AMC亦提供三相工業用電、危險品倉庫、大量貨車停泊位置，俱是比傳統工廈優勝的規格。

 

香港科技園行政總裁黃克強表示：「以往企業想發展工業，首要興建自己的廠房，需要投放大筆資金，令許多廠家卻步。因此，香港科技園負責興建AMC，並且為進駐企業提高最少6年租約，讓它們縮短投資回報期，更加安心發展自身業務。另外，AMC亦提供許多共用設備及服務，租戶初期不必購買昂貴的儀器，有助控制成本。」

 

小批量裝配生產服務

加快原型至量產階段

AMC特別劃出34,000呎面積作共用平台（ProShop），配備兩條小批量生產線，提供測試及認證實驗室、工業用3D打印機、無塵車間、小量多樣電子組裝生產線（PCBA），支持裝配及原型生產工序。香港科技園再工業化高級總監姚慶良表示：「初創企業由製作出原型（Prototype），到正式大量投產，中間仍有一段漫長的道路。對於初創來說，減省時間成本非常重要，ProShop可以協助初創生產數百至幾千件產品，讓它們從中學習『為製造設計』（Design for Manufacturing），如何控制品質、成本及提高可靠性，加快正式擴量產的步伐。」另外，AMC亦為租戶提供可共用倉庫及自動化物流服務。

 

AMC高效工廠的設計，切合先進製造企業的需要，現時有不少租戶已進駐AMC，相達生物科技國際有限公司董事長及首席執行官招彥燾博士表示：「我們期望利用AMC優厚的條件，能夠製造出世界級、低成本、高品質的生物科技產品。」；盈宗製藥有限公司董事郭姮菁表示：「AMC提供穩定的生產基地，以及眾多4IR技術和自動化方案，大幅加速我們從研發到製造的過程，令我們進駐AMC後錄得數以十倍計的產能增長。」

 

先進基礎設施相繼落成

完善香港創科生態圈

業界對AMC反應理想，多間企業積極洽商進駐。據悉，特區政府已邀請香港科技園物色土地，構思興建第二個先進製造業中心，讓專門行業採用先進製造的生產線。除了AMC外，3個創新園內多個先進基礎設施相繼落成，包括醫療用品製造中心（MARS）、數據技術中心（DT Hub）；而微電子中心將於2024（MEC）年建成。這些基礎設施都是推動香港「再工業化」的後盾，成為本地創科生態圈的重要一環，長遠支援香港發展成為國際創新科技中心。

 

以上資料由香港科技園公司提供