將軍澳創新園先進製造業中心開幕 支援再工業化 提升「香港製造」實力

踏入工業4.0年代，必須有配備高端設施的廠房，才能夠進一步提升「創新製造」（Innofacturing）能力。香港科技園主席查毅超表示：「香港製造業擁有豐富經驗及專業知識，未來要推動智慧製造模式；而AMC正好是一座高規格、全方位生產基地，是研發及生產之間的橋樑，做到『從研發到製造』，將創新科技融入工業，實現『香港創新、香港設計、香港製造』的願景。」他續表示，香港科技園積極與「官產學研」合作，配合國家「十四五」規劃，藉「創新製造」帶動經濟，為年青人帶來更多發展機遇。

首創多層專用工廈

協助控制投資成本

AMC位於將軍澳創新園，總樓面面積達110萬呎，是全球首創多層式專用工廈，目標租戶為醫療設備、生物醫療儀器、智能電子裝置、智能傳感器、機械人及電力電子技術等企業。AMC專門為先進製造業而設，大廈樓高8層，每層樓底高達6米、柱間距離達12米乘12米；每平方米樓面承重量達1.5至2.5噸，適合配置重型機器。另外，AMC亦提供三相工業用電、危險品倉庫、大量貨車停泊位置，俱是比傳統工廈優勝的規格。

香港科技園行政總裁黃克強表示：「以往企業想發展工業，首要興建自己的廠房，需要投放大筆資金，令許多廠家卻步。因此，香港科技園負責興建AMC，並且為進駐企業提高最少6年租約，讓它們縮短投資回報期，更加安心發展自身業務。另外，AMC亦提供許多共用設備及服務，租戶初期不必購買昂貴的儀器，有助控制成本。」

小批量裝配生產服務

加快原型至量產階段

AMC特別劃出34,000呎面積作共用平台（ProShop），配備兩條小批量生產線，提供測試及認證實驗室、工業用3D打印機、無塵車間、小量多樣電子組裝生產線（PCBA），支持裝配及原型生產工序。香港科技園再工業化高級總監姚慶良表示：「初創企業由製作出原型（Prototype），到正式大量投產，中間仍有一段漫長的道路。對於初創來說，減省時間成本非常重要，ProShop可以協助初創生產數百至幾千件產品，讓它們從中學習『為製造設計』（Design for Manufacturing），如何控制品質、成本及提高可靠性，加快正式擴量產的步伐。」另外，AMC亦為租戶提供可共用倉庫及自動化物流服務。

AMC高效工廠的設計，切合先進製造企業的需要，現時有不少租戶已進駐AMC，相達生物科技國際有限公司董事長及首席執行官招彥燾博士表示：「我們期望利用AMC優厚的條件，能夠製造出世界級、低成本、高品質的生物科技產品。」；盈宗製藥有限公司董事郭姮菁表示：「AMC提供穩定的生產基地，以及眾多4IR技術和自動化方案，大幅加速我們從研發到製造的過程，令我們進駐AMC後錄得數以十倍計的產能增長。」

先進基礎設施相繼落成

完善香港創科生態圈

業界對AMC反應理想，多間企業積極洽商進駐。據悉，特區政府已邀請香港科技園物色土地，構思興建第二個先進製造業中心，讓專門行業採用先進製造的生產線。除了AMC外，3個創新園內多個先進基礎設施相繼落成，包括醫療用品製造中心（MARS）、數據技術中心（DT Hub）；而微電子中心將於2024（MEC）年建成。這些基礎設施都是推動香港「再工業化」的後盾，成為本地創科生態圈的重要一環，長遠支援香港發展成為國際創新科技中心。

以上資料由香港科技園公司提供