法外貿銀行：內房美元債臨雙重打擊

吳卓殷表示，在離岸市場，內房商債券違約率已明顯增加。根據該行早前發表中國債券監測季度報告顯示，市場情緒低落，投資者擔憂信用風險，在房地產帶動下，民營企業發行的在岸和離岸債券收益率同步飈升。截至今年3月為止，內房是債券償還壓力最大的行業。近12個月，有償債壓力的離岸債券佔比由去年的6.4%，進一步上升至今年3月底止的6.8%，其中房地產佔比較大。

美加息人幣轉弱 加重債務

該行指出，外國投資者3月開始拋售中國債券，4月沽壓進一步加劇。隨着地緣政治風險和經濟壓力，聯儲局快速收緊貨幣政策，也導致中美利差擴大。其中中國境內貨幣環境較為寬鬆，今年首季債券淨發行量仍持續增加，惟主要受益者是國有企業和金融機構；至於離岸市場問題依然嚴峻，民營內房仍處於困境。

該行預期，內地持續的防疫封控政策，可能影響其增長前景，貨幣政策方面仍有進一步放寬的空間；美國通脹高企，聯儲局除了加息別無選擇。短期內，中美收益率差距繼續擴大，隨着人民幣貶值，投資者對中國債券會更謹慎，或轉向其他市場，惟中期內若貨幣趨勢扭轉，中國仍是具有吸引力的市場。