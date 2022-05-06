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港寬社交限制 PMI返擴張區

【明報專訊】隨着4月底港府放寬社交距離限制，本港PMI亦重回擴張區。標普全球香港採購經理指數（PMI）顯示，經過連續3個月收縮後，由3月份的42上升至4月份的51.7，為自2021年11月以來最大改善幅度。產量及新訂單量亦重拾升軌，但就業水平與採購活動卻仍然走低。供應鏈瓶頸問題持續，拖長了付運時間亦造成價格飈升。出口需求下跌，料受內地防疫封控措施影響。整體而言，私人機構營商情緒好轉。

內地防疫封控 出口需求下跌

標普表示，隨着疫情限制放寬，需求及輸出上升。政府向市民派發消費券，更帶動4月份的商業活動。不過受新冠疫情干擾，封關影響到內地及海外的需求，因此就算見到需求及商業活動增加，4月份在就職者辭職或裁員下，就業仍然下跌。因應疫情未消退，企業在4月份的採購活動下跌，商家在供應受阻下拒絕庫存存貨，影響到採購庫存活動，內地封關更令供貨方交貨時間進一步拉長。高需求及供應面對制約，更推高採購價及工資，令4月份投入生產的價格持續上升，俄烏戰爭則加劇物料及運輸成本上升程度。私人企業擬挽留員工下，過去4個月工資以最快速度上升。私人企業將成本上升壓力轉嫁客戶下，4月份輸出的通脹攀升，不過，營商情緒則趨正面，被訪者更認為疫情的限制所帶來的干擾紓緩下，需求會改善。

標普全球經濟副總監Jingyi Pan認為，在疫情改善下，香港私人領域已在4月份呈現反彈。就算內地受疫情爆發所干擾，影響海外需求，但她相信在當局放寬限制，連同派發消費券下，會幫助重拾增長。不過，供應鏈受制約致付運時間拉長，推高成本，仍然令企業吃力，有機會限制未來的生產輸出。