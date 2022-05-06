moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

百威亞太首季多賺近三成 至逾3億美元

【明報專訊】啤酒股百威亞太（1876）昨日開市前公布，首季純利按年升近三成至3.02億美元，總銷量雖減少2.7%至20.2億公升啤酒，但因價格上調，收入升0.7%至16.32億美元；每股基本盈利為2.28美分。百威亞太表示，3月以來中國的疫情防控措施對公司造成不均衡影響，但銷量下跌被韓國強勁表現所抵消，韓國收入升10.3%。

百威亞太股價昨日一度升逾一成，高見21.9元，全日升6.8%，收報21元，為表現最佳藍籌股。

股價全日升6.8% 藍籌表現最佳

季內，集團正常化EBITDA增加7.6%至5.7億美元，毛利跌3%至8.33億美元，毛利率按年跌1.8個百分點至51%。

百威亞太表示，銷量出現下跌主要因3月以來實行疫情管控措施對中國的商業環境產生重大影響，但由於加價，每百升收入仍微增3.2%，高端及超高端品牌佔產品組合中的銷量權重有所增加。印度及中國在內的亞太地區西部銷量下跌3.8%，持續的高端化支持每百升收入增加3.7%，令該區總收入僅下跌0.2%，正常化EBITDA增3.0%。

至於韓國方面，雖然當區新增確診數仍高企，但政府發布「與COVID共存」政策，管控措施逐步放寬，同時公司在餐飲渠道及零售渠道的市場份額有所擴大，運營條件得到進一步改善。包括韓國在內的亞太地區東部收入增加10.3%，銷量增長6.7%，每百升收入增加3.3%，正常化EBITDA增45.6%。

高盛：業績勝預期 主要受韓國推動

大行高盛表示，百威亞太首季業績勝預期，主要受韓國所推動，該行將關注百威在中國即將到來的旺季銷量預期，及疫情對高端化和利潤率趨勢的影響；其次則是韓國地區業務復蘇前景和市場份額增長，以及成本通脹壓力。