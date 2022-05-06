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北水復市走資 恒指倒跌收市

【明報專訊】美聯儲議息言論偏鴿，刺激周三（4日）美股道指曾升逾1000點。昨早港股跟隨向上，開市初段一度升415點。不過在內地公布上月服務業PMI遠遜預期後，人民幣重拾貶值，港股午後亦由升轉跌。恒指全日倒頭向下跌76點或0.36%，報20,793點，20天線（21,042點）得而復失。北水長假期後重新復市，刺激主板成交金額急升39.03%，涉資1007億元，但昨天錄得北水淨流出8.51億元。

美股昨晚早段挫 恒指夜期大低水

昨晚早段美股急挫，拖累恒指夜期大低水，截至晚上10時半，即月夜期報20,228點，低水565點。

美國加息，匯控（0005）卻倒跌，開市升近2%後，收市倒跌0.59%，報50.45元。科指、國指3連跌，國指跌19點或0.28%，收報7117點；科指收報4258點，跌0.14%。百度（9888）升2.61%，快手（1024）升1.92%，阿里巴巴（9988）和美團（3690）分別升逾0.1%。

北水3.2億淨沽出 藥明生物股價跌5%

昨天錄得北水淨流出8.51億元。藥明生物 （2269）錄得3.2億元淨沽出最多，拖累股價下跌5.41%，成為跌幅最大藍籌。騰訊（0700）也有3.2億元淨賣出，股價回升轉跌0.54%。

全日最多北水淨買入的是中海油（0883），涉及6.66億元，股價牛皮向上。美團是淨買入第二多，錄得6.64億元淨入，股價微升0.12%。