北水復市走資 恒指倒跌收市

【明報專訊】美聯儲議息言論偏鴿，刺激周三（4日）美股道指曾升逾1000點。昨早港股跟隨向上，開市初段一度升415點。不過在內地公布上月服務業PMI遠遜預期後，人民幣重拾貶值，港股午後亦由升轉跌。恒指全日倒頭向下跌76點或0.36%，報20,793點，20天線（21,042點）得而復失。北水長假期後重新復市，刺激主板成交金額急升39.03%，涉資1007億元，但昨天錄得北水淨流出8.51億元。