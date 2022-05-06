長和電訊首季收益按年跌1% 意國業務失色

上季度活躍用戶4180萬名 按年增2%

CKHGT上季度活躍用戶數目達4180萬名，按年增長2%；合約客戶流失率為1.1%，按年減少0.1個百分點。季內的資本開支約5億歐元；債務淨額按年減少22%至46億歐元。

集團表示，英國電訊業務首季度毛利按年增加1%至3.64億英鎊，按季減少1%。集團稱，儘管英國社會流動性增加，惟第一季市場環境仍然嚴峻。活躍合約客戶達817.1萬人，按年增加8%，全數抵消流動虛擬網絡營運商競爭引致之非合約客戶流失。活躍合約客戶總人數比例仍然維持84%高水平，有助提供穩定的毛利貢獻。透過實施強勁保留客戶措施，首季月均客戶流失率為1.1%，按年減少0.2個百分點。季內的資本開支按年增加7%，達1.62億英鎊。

至於意大利電訊業務，由於批發收益減少影響，致首季毛利只有7.46億歐元，按年減少5%，不過，期內毛利率趨於穩定。意大利業務上季度資本開支達1.39億歐元，按年減少68%。活躍合約客戶數目按年減少2%至938.7萬人，月均客戶合約流失率為1.3%，按年及均季俱減少0.1個百分點。當地業務擬於今年推出5G服務。