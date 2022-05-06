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內地封城累供求齊縮 服務業PMI逾兩年低

【明報專訊】財新中國4月份服務業經營活動指數由3月的42跌至36.2，差過市場預期的40，亦為2020年3月以來新低。報告稱，疫情影響加劇，服務業供需均回落，就業下降，企業成本壓力持續上升。

從分項數據看，服務業供需收縮幅度擴大。4月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均見2020年3月來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限制了經營活動，同時封控管理和出行限制嚴重影響到服務業客戶需求。同時外需繼續收縮，4月服務業新出口訂單指數降至2020年5月來最低。就業持續收縮，4月服務業就業指數較3月略有下降，連續4個月處於收縮區。

由於能源和原材料價格仍高位運行，同時疫情防控措施增加企業營運成本，4月服務業投入價格指數繼續高於盛衰分界線。疫情影響下市場需求不振，迫使企業下調銷售價格，造成服務業銷售價格指數近8個月來首次出現收縮，為2020年5月來最低。

民眾收入跌 專家籲補貼

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前政策層面最為緊迫的工作是在堅持「動態清零」既定方針不動搖的前提下，優化人員和物資流動，着力穩定產業鏈供應鏈。此外，對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，穩定市場預期。疫情之下，眾多企業員工、靈活就業人員、低收入群體收入下降、生活困難，政府應給予補貼。