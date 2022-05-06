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經濟堪憂 道指早段瀉千點 生產力跌薪金成本升 惟追不上通脹

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾稱不會單次加息0.75厘，美10年期國債孳息率重返3厘以上，美股三大指數昨早段大幅下挫，道指跌逾1000點，抵消周三的升幅。勞動力市場繃緊，人力成本上漲之際，美國第一季非農生產力初值，按季折合成年率跌7.5%，預期為下跌5.4%，是1947年第三季以來最大跌幅。相比之下，去年第四季非農生產力按季折合成年率增長6.3%。

工資持續上漲，而生產力下降，令美國第一季的單位勞動力成本按季折合成年率增11.6%，高於分析師預期的9.9%升幅。過去12個月的單位勞動力成本升幅，是40年來最大。雖然薪酬急速上升，但追不上通脹率，上季實際平均時薪按季折合成年率跌5.5%。

時薪實際跌5.5%

歐盟計劃逐步制裁俄羅斯石油之際，美國政府準備今秋補充戰略石油儲備，尋求購入6000萬桶原油，國際油價昨晚爭持。

能源價格持續高企，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）加碼押注能源企業。巴郡最新提交的監管文件顯示，該公司本周一、周二增持了西方石油（美：OXY）約590萬股，買入價介乎每股56至58.37美元，意味總成本超過3.3億美元（約26億港元）。

巴郡早在2019年因協助西方石油融資收購阿納達科石油（Anadarko Petroleum Corp）而獲得價值100億美元的優先股，年股息率為8厘。若不計算這批優先股，巴郡目前持有約1.423億股西方石油，相當於15.2%的西方石油股份，持股價值約88億美元（約686億港元）。

能源價高企 巴郡26億加碼西方石油

自2月底以來，巴菲特多次增持西方石油。巴菲特在3月曾表示，仔細閱讀過西方石油第四季財報會議的紀錄後，決定增持，認為西方石油行政總裁霍盧布（Vicki Hollub）以正確的方式管理公司。外界揣測該公司是否巴菲特尋求的「大象級」收購目標。

由於俄烏危機帶動油價向上，加上巴菲特大舉買入吸引了散戶追捧，西方石油今年以來股價升約1倍，是標普500指數表現最佳的股票之一。

受惠於油氣價格上漲，殼牌（英：SHEL）第一季經調整的利潤達到91.3億美元（約712億港元），按年增長接近兩倍，打破歷來紀錄，儘管這金額尚未計入其計劃撤出俄羅斯市場的39億美元（約304億港元）稅後費用。

殼牌首次公布可再生能源及能源解決方案業務的表現。該部門目前規模相對小，但可望成為其向潔淨能源轉型的關鍵。上季該業務調整後的利潤為3.44億美元，去年同期為虧損1.02億美元。

稱經營臨挑戰 Meta放慢招聘

疫情逐漸消退之際，電商生意降溫。電商平台eBay（美：EBAY）上季收入按年跌17.9%至24.8億美元，而手工藝電商Etsy（美：ETSY）上季銷售額按年僅增5.2%，是其首次錄得僅個位數的百分比增長。兩個電商平台對本季的銷售預測都遜分析師預期，eBay股價早段跌6%，Etsy跌16%。

此外，facebook母企Meta（美：FB）內部備忘顯示，為應對一些經營挑戰，將重新確定一些優先選項，放慢招聘。CNBC引述知情者稱，該公司打算放緩招聘中高層職員，並已在數周前暫停招聘初級工程師。

（綜合報道）

[國際金融]