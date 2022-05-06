英倫銀行第四次加息 警告通脹急升經濟停滯

英鎊急挫2% 見兩年低位

央行言論令英鎊兌美元昨晚急挫2%，低見1.2362的近兩年低位。

俄烏危機加劇了能源及食品價格的升勢，英國3月的消費者物價指數（CPI）按年升7%，創30年高位。英倫銀行警告，由於英國能源價格的上限，稍後將再提高約40%，物價上漲速度將進一步加劇，預期10月通脹率將突破10%。家庭的實際可支配收入今年可能下降1.75%，可能是1964年以來第二大跌幅。

雖然英倫銀行維持今年經濟增長3.75%的預測，但料今年末季經濟產出下滑近1%，預期明年GDP萎縮0.25%。該央行預期，2024年經濟增長將繼續停滯，增長率僅0.25%。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，這將為英國人帶來困難，尤其是低收入人口，反映在遏抑通脹與避免衰退之間的難度。

英倫銀行貨幣政策委員會多數委員判斷未來數月進一步收緊貨幣政策可能是適當的。另由於基準利率已提高至1厘，並與此前的指引一致，英倫銀行須考慮開始出售英國國債，詳情將於8月公布。至於公司債則將於9月起銷售。歐洲央行執委會成員帕內塔（Fabio Panetta）亦警告，歐洲經濟實際上停滯不前，並面臨物價進一步上漲的威脅。

（綜合報道）

[國際金融]