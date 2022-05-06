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CNBC記者：馬斯克任Twitter臨時CEO

【明報專訊】CNBC記者法伯（David Faber）引述知情人士透露，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克在完成對推特（Twitter）（美：TSLA）的收購交易後，預計將擔任Twitter的臨時CEO幾個月。Twitter現任行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）上任僅幾個月，前途未明。

獲沙特王子等投資者提供557億資本

美國證交會（SEC）的申報文件顯示，在價值440億美元（約3432億港元）的Twitter私有化交易中，馬斯克已收到沙特王子阿爾瓦利德（Prince al-Waleed bin Talal）、甲骨文（美：ORCL）聯合創辦人埃里森（Larry Ellison）、虛幣交易所幣安、紅杉資本及富達等19名投資者的融資承諾，將為其提供71.4億美元（約557億港元）資本。

承諾融資的投資者中，以阿爾瓦利德王子的貢獻最大，他已同意在馬斯克收購Twitter後，保留價值19億美元的Twitter股份。根據新的融資協議，馬斯克尋求的保證金貸款，將由125億美元降至62.5億美元。

法伯稱，Twitter創辦人多爾西（ Jack Dorsey）也可能向馬斯克提供支持，指馬斯克已與他商討在收購完成前提供股份的可能。《華爾街日報》此前引述消息人士稱，馬斯克向潛在投資者表示，計劃於Twitter私有化後，最快3年內重新上市。

（綜合報道）

[國際金融]