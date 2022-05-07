新地潭尾申建近萬伙 媲美第一城 集商住社福設施配套 包括2.8公頃濕地

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，項目位於元朗青山公路潭尾段以西丈量約份第107約多個地段及毗連政府土地，包括現時借予港府作為方艙醫院；其中北面地盤面積約125.11萬方呎，住宅部分以不多於地積比率2.2倍發展，計劃興建25幢10至29層高大廈，提供約6825個單位，涉275.24萬方呎樓面。

新界東西出擊 十四鄉建9500伙

綜合發展項目中的南面地盤涉約87.78萬方呎，屬濕地緩衝區邊陲，包括冠珍醬園的廠房，住宅部分擬以不多於2.5倍地積比發展，擬建11幢14至29層高大廈，提供3115個單位，涉124.8萬方呎樓面。

冠珍醬園廠房將遷移

引進智能生產線

地盤內南面部分將重置為醬油廠，興建總樓面不多於14.75萬方呎的全新現代化廠房，並應用創新科技技術和設立智能生產線。

換言之，整個潭尾綜合項目將興建36幢10至29層高住宅大廈，提供9940個住宅單位，涉約400萬方呎樓面；另設非住用樓面約15.02萬方呎，包括約7.3萬方呎商業樓面、2個交通停車處、4個社福設施如長者鄰舍中心、安老院舍等，以及1所小學，整個發展項目樓面共約415萬方呎。同時申請人在地盤內的西北面部分，將構建約2.8公頃的濕地修復區，作為濕地改善措施，及提升地盤範圍的生態價值。

另外值得留意的是，北面地皮已獲城規會批准興建大型特賣場，涉62.3萬方呎，另南面地皮在2016年獲准興建酒店，涉約700個酒店房間。

冀城鄉融合 發展保育並重

新地策劃總監劉志遠接受訪問時表示，整體設計採階梯式佈局，各住宅大廈之間有合適距離，而北面地盤及毗鄰錦田河，以及鄰近荒廢池塘，將塑造一個2.8公頃的濕地，以增加生態相容性，以實現「城鄉融合、發展與保育並存」。

另新地規劃總監黃舜浣表示，集團持有的兩幅土地已是熟地，現時北面地盤部分屬方艙醫院；她指醬油廠在兩地中間，不利整體規劃，但集團已與醬油廠東主達成協議，透過土地規劃調整，釋放土地發展潛力，不僅可發展住宅，同時可延續醬油廠的典故。

黃續稱，潭尾大型綜合發展項目冀能在年內獲開綠燈，明年改圖及修訂地契，將分期發展，率先發展北面地盤，期望首階段發展於2026至2027年完成。