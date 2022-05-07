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YOHO Hub C期939伙獲批預售

【明報專訊】地政總署最新資料顯示，4月批出4份預售樓花同意書涉2649伙，比3月批出1份申請涉740伙，按月增2.6倍，其中獲批預售的新地（0016）元朗The YOHO Hub第C期涉939伙，預計2023年9月落成，樓花期長約16個月；新地副董事總經理雷霆回應稱，由於疫情導致工程延誤，The YOHO Hub第C期預計關鍵日期將延後，預售文件內的關鍵日期會修改，待政府審批，批核後將推售。

信置日出康城11期命名Villa Garda

此外，信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城11期，分3期發展、共涉1880伙，去年12月申請預售，據資料顯示，項目3期分別命名為Villa Garda I、Villa Garda II、Villa Garda III，分別設592、644及644伙，預計2024年10月至12月落成，樓花期長約兩年半。

香港小輪（0050）及市建局合作的深水埗通州街項目，涉262伙，早於2020年9月申請預售，最新命名映岸；預計落成日期由原本2023年5月，延長9個月至2024年2月，樓花期約21個月。

至於4月新增的兩份預售樓花申請，共涉821伙；當中前身為九龍灣啟德大廈的觀塘道53至55A號重建項目，由王新興集團在2016年以22.93億元統一業權，據悉發展商早前以30.61億元完成補地價，每呎樓面地價約5819元。項目鄰近坪石邨，預計於2025年5月落成。

另九倉（0004）於2018年初以約125億元奪得的九龍龍翔道地王，繼第1期項目今年2月申請預售後，第2期亦於4月申請預售，涉14伙，預計2024年6月落成，樓花期長約2年。

至於4月獲批預售的另3個項目，包括信置、嘉華及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I、柏瓏II（即1A及1B期），以及碧桂園（2007）九龍城賈炳達道瓏碧。