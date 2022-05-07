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SEA TO SKY 10伙撻訂戶 200客爭

【明報專訊】新盤交投暢旺，長實（1113）旗下已屆現樓的將軍澳日出康城SEA TO SKY，上月底連錄10宗撻大訂，昨晚以先到先得形式重售相關單位；據現場消息稱，是次重售吸引逾200組買家到場，人龍由項目售樓處的紅磡都會廣場，沿行人天橋延伸至港鐵紅磡站外，場面墟冚。

翻查資料，上述10伙實用面積468至1054方呎，於2020年6月至去年5月期間售出，成交價790.7萬至1967.9萬元，料遭沒收訂金共涉約1070萬元，個別提價約3%重推。市場消息稱，該批全數沽清，套現約1.5億元。

長實同系已屆現樓的港島半山豪宅21 BORRETT ROAD，亦連售兩伙4房雙套戶，吸金近4億元；售出單位包括6、7號21樓6號室，及毗鄰7號室，實用面積2169及2316方呎，成交價逾1.901億及2.038億元，實呎分別87,649及88,035元，兩戶均連雙車位，買家成交期330天，上述為項目本月首錄的成交。

柏瓏II提供31伙4房 最大977呎

信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏I，早前速沽710伙、吸金逾66億元後，柏瓏II亦獲批預售；發展商公布，柏瓏II提供805伙，主打2房，提供453伙、佔全盤56%，實用面積444至551方呎；1房設152伙、佔全盤19%，實用面積351至389方呎；3房設169伙、佔全盤21%，實用面積668至832方呎。此期數首度提供4房大戶，涉31伙，佔全盤4%，實用面積974至977方呎。

HOLBORN維峯．浚匯推餘貨

恒地（0012）積極推售餘貨，旗下港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN加推45伙，下周一銷售20伙；為配合銷售，美聯推酒店餐飲優惠，予首5位經該行購買單位的買家，總值約5萬元。已屆現樓的天后維峯．浚匯，恒地委託中原獨家代理51伙，實用面積196至302方呎，其中45伙已公布價單，折實價563萬至973.4萬元。