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東鐵過海快通車 第一城3房33年賺廿倍

【明報專訊】東鐵線過海段快將通車，帶動沙田區鐵路沿線大型屋苑交投，更有長情業主看準時機沽貨套現，持貨逾30年大賺近20倍離場。美聯營業經理胡光義表示，沙田第一城第11座高層E室，實用面積504方呎3房間隔，業主叫價880萬元放盤，議價後減價47萬元或約5%，以833萬元易手、實呎16,528元；原業主早於1989年以約40萬元購入，持貨33年，帳面獲利約793萬元或近20倍。

朗8兩房823萬沽 同類新高

此外，隨着元朗錦上路站新盤柏瓏I熱賣，新界西北大型屋苑交投亦暢旺。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗朗屏8號單日連錄兩宗二手成交，包括2座高層D室，實用面積504方呎2房戶，以823萬元易手，成交價創屋苑同類兩房新高，實呎16,329元；原業主2016年9月以約668萬元一手買入，帳面獲利155萬元或23%。

事實上，近月多個屋苑均已重現破頂價成交，帶動二手樓價持續回升。具體反映4月11至17日市况的中原城市領先指數CCL，承接上周升勢，八大指數連續兩周齊升，為去年8月後首見；分析認為樓價有望短期內重返今年新春前（即第五波疫情大爆發前）水平。

最新數據顯示，CCL最新報182.74點，按周升0.92%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報184.71點，按周升0.99%；CCL（中小型單位）報182.69點，按周升0.99%；CCL（大型單位）報182.99點，按周升0.59%。

港島樓價率先返新春前水平

四大分區指數續向上，本周港島CCL Mass報188.2點，按周升2.4%（4周以來最大），率先重返新春前水平；九龍CCL Mass報177.95點，按周升0.24%。新界方面，新界西CCL Mass報170.9點，按周升0.09%；新界東CCL Mass報196.79點，按周升1.6%（22周以來最大）。