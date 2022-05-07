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衰退陰霾籠罩 恒指隨外圍瀉近800點 內地堅持清零 新經濟內需內房領跌

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局議息後令當日美股急彈，不過其後美國10年期債息重上3厘，加上英倫銀行將明年經濟增長調至輕微衰退，令隔晚美股回吐前日升幅，恒指受累低開500點，隨A股擴大跌幅，收市險守2萬點，報20,001點，跌791點或3.81%，跑輸亞太區內市場，主板成交1178億元。分析指出，內地經濟續受疫情影響，加上資金流出A股港股，恒指或再試上月低位的19,600點水平。

明報記者 歐陽偉昉

國指收報6809點，跌4.33%，科指收報4036點，跌5.23%。中央在周四晚以強硬措辭，強調堅持清零政策，新經濟、內需及內房股領跌。潤啤（0291）跌10.31%，為表現最差藍籌，碧桂園（2007）和碧桂園服務（6098）亦分別跌逾9%。

離岸人幣跌穿6.7 恒指夜期失守2萬

美匯指數在午市一度衝上104點，離岸人幣跌穿6.7，截至晚上9時報6.7093，跌291點子（1元等於1萬點子）。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍稱，恒指昨低開2.5%，其實並非跟足外圍跌幅，不過A股走弱則進一步拖累恒指下跌。人幣疲弱，顯示資金持續流出內地股市，且疫情持續拖低內地經濟增長，匯率下跌時限制了貨幣政策寬鬆的空間。

上周五（4月29日）政治局會議表示促進平台經濟健康發展，市場期待對科企整改完成，帶動當日恒指急升，不過恒指在昨日已被打回原形（見圖），一旦失守兩萬點，更可能跌穿短期上升軌。而夜期在昨晚約11時低水200點，跌至19,800點。熊麗萍認為，除非內地提出了具體措施，否則市場對這些宏觀政策消息的反應會逐漸減弱。她預期恒指或下試上月低位19,600點水平，不過除非美股出現股災，否則跌至3月低位18,415點的風險不大。

分析：美股有調整估值空間 恐沽貨持續

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，周三美股反彈是因為平淡倉，事實上市場未準備在3個月內急速加息達1.5厘，金融機構要為此準備全面沽貨，因此股市未有因加息縮表明朗回穩。美股仍有調整估值空間，恐怕沽貨仍會持續。

交易平台Oanda亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley認為，市况轉壞關鍵是英倫銀行前晚下調明年經濟預期至衰退0.25%，官員指為應付通脹，應對經濟放緩可做的措施不多；加上中國內地供應鏈受疫情打斷、俄烏戰爭帶動食品和能源價格上升，央行需要對抗通脹，令15年來資金零成本的時代結束，即使股市跌至現水平，投資者也需重新考慮估值。