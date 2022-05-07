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近50萬人認購零售綠債 4手或以下全中

標籤：經濟

【明報專訊】綠色零售債券昨日截止認購，政府發言人晚上公布初步認購結果，共錄得49.3萬人認購，涉資328.8億元，超購1.2倍，最終發行額將提高至上限200億港元，初步推算認購4手或以下者將獲全數配發，部分更將獲派5手。最終配發結果將於本月16日公布。

本月16日公布結果

在環球息口趨升的背景下，是次零售綠債的總認購人數較去年的iBond遜色，認購總額與超購倍數，更是近兩年政府所發行的零售債券中最低（見表）。零售綠債有2.5厘保證回報，若獲發4手，3年共獲息3000元，若獲派5手則獲息3750元。

另外，匯豐發言人表示，最新一批綠色零售債券的認購反應不俗，尤其吸引尋求低風險投資及有穩定回報的客戶參與。認購客戶當中，超過20%從未曾購入政府發行的零售債券。整體而言，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。

匯豐：兩成認購客戶首次買政府債券

工銀亞洲則稱，該行客戶平均認購9手，最高認購為500手，整體銷售情况符合預期，表現理想。該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，雖然美國聯儲局最近加息有機會減低市民對綠債的需求，同時對二手市場價格造成影響，不過，在投資市場較為波動的情况下，綠債作為投資者防守型資產配置工具，回報較穩定，對大部分市民仍具一定吸引力。若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。

券商方面，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，是次綠色債券認購人數超過6.5萬人，平均認購5至7手，總認購金額近38億元，最大認購股數80手。他指出，認購反應熱烈或與港股市况持續不穩有關，吸引有意收息的客戶認購。

富途表示，共接獲逾8.8萬人申請，錄得約42億元認購金額，佔市場總認購人數約18%，平均每人認購5手，最大認購股數為600手。