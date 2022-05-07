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Adidas首季大中華區收入挫28％

標籤：經濟

【明報專訊】受累中國3月份爆發新一輪肺炎疫情，多個省縣市採取封城措施，重挫部分零售品牌業務。德國運動品牌Adidas昨日公布，今年首季純利錄4.82億歐元（約44.49億港元），按年下跌13.6%；大中華地區收入急挫28.4%，跑輸各個主要市場。

同時，集團管理層表示，相信中國封城等防控情况將於今年內維持，故集團下調今年營收指引，包括經營利潤率目標減至9.4%。

Adidas今年首季收入達53億歐元（約489.19億港元），略高於預期的52.1億歐元，並按年微升0.6%；經營利潤按年減少38%至4.37億歐元，同樣亦高過預期的3.919億歐元。季內毛利率錄49.9%，較去年同期51.8%低1.9個百分點，並差過市場預期50.3%；另經營利潤率8.2%，按年減少5.2個百分點，差過市場預期的9.19%。

中國封城影響 下調全年目標

按地區劃分，集團今年首季以拉丁美洲的增長最大，該地區錄得4.19億銷售額，按年增長41.2%；其次為北美洲市場，季內銷售額按年升21.2%至14.02億歐元；歐洲、中東及非洲地區按年亦升9.3%，錄19.35億歐元。不過，在中國疫情影響下，首季大中華地銷售10.04億歐元，較去年同期下調28.4%；另亞太區按年減16%至5.06億歐元。

Adidas根據近期外圍環境，對全年增長指引作出調整，包括全年持續經營業務淨利潤預計僅達18億至19億歐元下限；全年營業利潤率料由早前預測的10.5%至11%，下調至約9.4%。毛利率則預計為50.7%，此前預測為51.5%至52%。

集團指出，由於大中華區受防疫封城等影響，相關地區收入和純利料僅達早前預測的低端水平，相信今年該地區收入將大幅下降。儘管大中華區銷售額持續下滑，以及受限於供應鏈等負面影響，集團認為該地區第二季業務已恢復增長。

拉美銷售額增長最大 按年升41%

單計今年下半年業務，集團稱，供應鏈恢復，加上西方市場銷售增長的強勁勢頭，以及亞太地區需求加快，預計全年淨銷售額將增長20%或以上。