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人行：首季房地產開發貸款按季增

標籤：經濟

【明報專訊】據人行統計，2022年首季末的房地產開發貸款按季增加，個人住房貸款利率回落。今年首季人民幣房地產貸款餘額53.22萬億元（人民幣，下同），按年增長6%，較上年底增速低1.9個百分點；首季增加7790億元，佔同期各項貸款增量的9.3%，佔比較上年全年水平低9.8個百分點。

首季度末，房地產開發貸款餘額12.56萬億元，按年下降0.4%，增速比去年底低1.3個百分點；首季增加2900億元，按季多增4414億元。個人住房貸款餘額38.84萬億元，按年增長8.9%，增速比去年底低2.3個百分點。3月份，新發放個人住房貸款利率為5.42%，比年初低17個基點。

金融機構人民幣各項貸款餘額201.01萬億元，按年增11.4%；首季人民幣貸款增8.34萬億元，按年多增6636億元。

新發放貸款利率全面下降

至於2022年首季的住戶貸款增速減緩，消費貸款利率大幅下降。首季度末，本外幣住戶貸款餘額72.37萬億元，按年增長10.1%，增速比去年底低2.4個百分點；首季增加1.26萬億元，按年增1.3萬億元。3月份，新發放住戶其他消費貸款利率為7.68厘，比年初和上年同期分別低67和41個基點。新發放企業貸款利率為4.37厘，比年初和上年同期分別低8和19個基點。