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港燈擬南丫島西南建風電場 最多19座風電機 佔總發電量4％

標籤：經濟

【明報專訊】港燈（2638）獲當局通過最新的環境許可證並作相應更改，擬在2024年至2028年的5年發展計劃，在南丫島西南水域建離岸風力發電場，包括最多19座風電機，年發電4億度，佔總發電量約4%。港燈表示，世界上有些地方風電每度發電成本低見0.4至0.5元，有可能低過目前水平，但強調所有成本及細節尚待政府審批和落實。

明報記者 陳偉燊

擬建的離岸風電場面積接近600公頃，距南丫發電廠約4公里，容量約150兆瓦。港燈董事總經理尹志田表示昨日，若以每月每戶用電量275度電計算，離岸風電場生產的電力預計可供應12萬戶家庭使用，每年可減約28.4萬噸二氧化碳排放量。該項目將為港燈開展「零碳發電」踏出重要一步，有助達至碳中和目標之餘，亦可增加香港可再生能源比例及有助管理空氣排放。同時，亦為能源、建造及旅遊業等創造機會，帶來正面經濟效益。

在港燈作出今次宣布前，中電（0002）亦曾在年初表示，正在香港東南海岸建立離岸風電場進行可行性研究。

港燈：成本或低過目前水平

港燈表示，在10年後再重新提出離岸風電場計劃，主要考慮到當中技術進步，例如多年前每台風機發電量僅3兆瓦，現時每台發電量已高達12兆瓦。同時發電設備成本近年大降，在世界上不少地方，每1千瓦風能設備成本已由2萬元降至約1萬多元。另每度風電發電電成本，由以前要數元，現時在世界上已有些地方低見0.4至0.5元。這比港燈2021年年報所示每度淨電費1.264元低，亦可減少受化石燃料價格變動影響，但是港燈強調，他日還要將所有成本及細節待政府審批後，才可作準。

若獲政府批准，離岸風電場可望在2024年招標興建，2027年落成投入營運。由於該處距南丫島發電設施較近，水深較淺，因此建造成本較低，亦遠離船隻的主要航道。設施可用年期達25年，所在水域更有逾六成時間吹東風及東北偏東風，市面亦有機組可因應颱風變化去調校並繼續生產，目前正聯同顧問研究設置電池儲能設施。

可望2024年招標 2027年投入營運

至於將來還可否增設機組增加發電，港燈認為，以香港海上交通繁忙，加上要顧及光纖鋪設、卸泥區及海岸公園發展，已地盡其用，最終視乎政策而定。