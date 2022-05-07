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太古地產3商場 首季銷售跌

標籤：經濟

【明報專訊】第五波新冠疫情重創本港首季零售市道。太古地產（1972）公布，首季旗下三大商場零售銷售額下跌，旗下寫字樓租金水平亦下調。太古地產及太古（0019）股價在昨日營運數據公布前，均收跌約2%。

東薈城名店倉銷售跌逾兩成

期內，太古廣場購物商場出租率維持於96%水平，但零售銷售額下跌9.1%，去年全年為增長27.4%。太古城中心出租率維持100%，零售銷售額下跌10.4%，去年全年為升8.8%。東薈城名店倉出租率維持在100%，零售銷售額下跌21.3%，去年全年增長21.6%。

集團指出，香港零售市場受第五波疫情嚴重影響，但隨着疫情在4月開始緩和，以及政府推出新一輪消費券計劃，集團正全力刺激商場人流及鼓勵消費

寫字樓整體出租率維持97%

香港寫字樓方面，集團指出，整體空置率上升及未來供應繼續對租金帶來壓力。首季集團整體出租率維持於97%水平。當中，太古廣場出租率維持於98%，租金跌幅擴大，首季下調18%，去年全年為下調4%。太古坊（整體）出租率維持於97%，租金調整下調2%，去年全年升4%。其中，港島東中心及太古坊一座出租率維持於99%，租金維持不變，去年全年上調一成。其他太古坊辦公樓出租率95%，較去年底下跌1個百分點；租金下調3%，而去年全年升1%。

太古地產首季內地零售表現亦同樣下跌，其中北京三里屯太古里零售銷售額下跌3.7%；北京頤堤港下跌11.9%，上海興業太古匯更跌27%。太古匯辦公樓出租率94%，較去年底下跌1個百分點。頤堤港一座和香港興業中心一座及二座的出租率分別維持於93%和100%。