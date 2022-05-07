中汽協料上月汽車銷量按年減近半至117萬輛

首4月累計銷量按年跌12％

事實上，受全球晶片持續短缺拖累，內地今年3月汽車銷量已按年跌11.7%，當中以商用車按年減少43.5%最多。

中國汽車流通協會日前發報告指出，受累於疫情防控加嚴，上月車企生產、運輸及終端銷售均受到較大衝擊，汽車市場狀况不樂觀。

今年4月，中國汽車經銷商庫存預警指數為66.4%，按年上升10個百分點，按月上升2.8個百分點；庫存預警指數以50%為界線，50%以下處於合理範圍，指數愈高，反映出市場的需求愈低，庫存壓力、經營壓力和風險愈大。協會預計，4月乘用車終端銷量約130萬輛，按月及按年分別跌約15%及25%。

該協會分析表示，由於上月各地疫情尚未得到有效遏制，多地防控政策升級，導致部分車企階段性停產、減產，運輸受阻影響經銷商新車交付。與此同時，油價高企、疫情持續影響、新能源及傳統能源汽車價格上漲等因素，消費者存在降價預期，同時避險心態下購車需求將延後。終端需求減弱，也進一步抑制車市回暖。

油價高企疫情持續減弱需求

展望本月，協會認為，消費者當期收入減少，疫情避險心態導致汽車市場消費需求乏力，影響汽車銷量增長，短期內的影響可能會大於供應鏈困難。由於市場環境複雜，預計5月市場表現略好於4月，但不及去年同期。