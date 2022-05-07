moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美職穩增 難阻加息步伐 股債續跌 美匯曾創20年新高

【明報專訊】儘管美國勞動力市場趨緊，招聘活動持續強勁。美國非農職位在4月增長42.8萬個，增幅與3月持平（見圖），亦高於分析師預期的40萬個。美國4月失業率則維持在3.6%，接近2020年2月美國疫情惡化前的最低水平。分析認為，整體就業數據強勁，相信聯儲局不會因近期金融市場動盪，而放棄鷹派的加息路徑。

市場重新評估加息步伐的影響，美匯指數升穿104創20年高位，其後維持在103以上。美國股、債昨午夜前繼續下滑，美國10年期國債孳息率高見3.13厘，再創2018年底以來高位。美股三大指數午夜前續跌，但跌幅較周四大為收窄，道指午夜前跌逾150點。

歐央行鴿派轉軚 擬提早7月加息

道指周四瀉逾千點，以科技股為主的納指跌近5%，蘋果（美：AAPL）市值蒸發近1500億美元，而亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）市值也各蒸發近千億美元。道指及納指周四均創2020年以來最大單日跌幅。標普500指數周四跌3.56%，是今年第二大跌幅，抹去聯儲局周三會議後的漲勢。巴克萊的分析指出，雖然聯儲局表明一次過加息0.75厘的機會不大，但未來的加息路徑仍相當鷹派，除非下周公布的美國通脹數據轉弱，否則主要央行只能加大力度遏抑通脹，令經濟增長面臨放緩。歐洲央行部分鴿派委員已放風，準備接受提前於7月加息。

人力缺工資成本升 加劇通脹

由於美國人的支出仍然穩定，對旅行及消閒等服務的需求增加，上月的職位增長主要來自休旅行業。此外，製造、運輸及倉儲行業也是招聘主力。雖然面對通脹飈升及增長放緩的風險，商界維持增聘人手。不過上月工資增長略為放緩。美國工人4月平均時薪按月升0.3%，低於預期；按年升幅為5.5%，較3月升幅低0.1個百分點。職場評論網站Glassdoor指出，僱主對人力的強勁需求，令就業市場經歷兩年多的新冠疫情後仍保持韌力，並有望在今夏恢復至疫情前水平。不過上月的勞動參與率跌至62.2%，按月跌0.2個百分點，是逾一年來首次下降。上月的勞動人口收縮36.3萬，令勞動力繼續趨緊。

美國就業市場今春有多達1150萬個職位空缺，是2000年以來最多，但3月只有不到600萬失業者尋找工作，意味職位空缺較可應徵的工人多出逾500萬個。分析認為，上月勞動參與率下跌，人力供應減少，可能會增加工資上行壓力，而聯儲局一直警剔工資與通脹螺旋式增長。

聯合國糧農組織（FAO）最新的報告顯示，由於植物油需求減少，以及玉米價格轉弱，全球食品價格上月輕微回落。4月的糧農組織食品價格指數平均為158.5點，較3月的歷史高位，下降0.8%。不過上月的肉類價格指數創新高。

東京生活成本增速 30年最快

受能源價格上漲等影響，日本通脹增長加快。東京4月生活成本，以近30年來最快的速度上升。東京不含新鮮食品的消費者價格按年上漲1.9%，不考慮1997和2014年消費稅上調的影響，是1992年12月以來最大升幅，終於接近日本央行的2%通脹目標，但暫時不足影響日本央行的寬鬆政策。

（綜合報道）

[國際金融]