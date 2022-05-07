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上海Tesla擬全面復產

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上海超級工廠在4月停工3周後，準備全面恢復生產。綜合路透取得的Tesla內部備忘，以及彭博社的消息來源，Tesla計劃由5月16日起，在上海廠房實行兩更制，使每天產量提升至2600輛，恢復至疫情防控前的產量。路透根據Tesla上海廠房的既定工作周推算，這將使其每周產量增至1.69萬輛。Tesla股價周四隨大市下滑逾8%後，昨晚早段止瀉。

根據中國乘用車市場信息聯席會的數據，Tesla上海廠房3月組裝了55,462輛電動車，而該月停產6天。彭博引述知情人士透露，該廠自4月19日復工後，員工一直閉環工作，每更12小時，每周工作6天。消息稱，由於零件及人手短缺有望緩解，該廠計劃召回更多員工，確保生產線全天運作。在3月底停工前，Tesla上海廠房實行三更制，每周運轉7天。

此外，彭博引述知情人士稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）正檢討Tesla創辦人馬斯克以440億美元收購推特（Twitter）（美：TWTR）的交易，並設定下月為限期，決定是否為潛在的反壟斷問題展開深入調查。根據美國合併法，馬斯克須就交易通知FTC和美國司法部，並等待至少30天才完成交易，以便相關機構審查。

馬斯克購Twitter

或受反壟斷審查

華盛頓智庫開放市場研究所（Open Markets Institute）敦促FTC阻止交易，因馬斯克已擁有衛星網路服務「星鏈」（Starlink），再收購Twitter將對輿論平台擁有過多控制權。但反壟斷專家預計該交易不會引發壟斷爭議。消息稱，FTC也在調查馬斯克延至4月才披露持有Twitter 9%股份，是否符合申報規定。

（綜合報道）

[國際金融]