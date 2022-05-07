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波音總部遷近華盛頓 加強政府聯繫

【明報專訊】美國主要軍工承包商及商用飛機製造商波音（美：BA）宣布，將全球總部由芝加哥遷往首都華盛頓地區，以拉近波音高層與美國聯邦政府官員的距離，突顯與政府及監管機構的聯繫，對波音業務尤其重要。波音股價早段跌1%。新總部選址位於弗吉尼亞州阿靈頓（Arlington），與首都華盛頓一河之隔。波音表示，正將辦公室遷往華盛頓附近一個園區，其設有波音的軍工及游說部門。波音計劃建一個研發及技術中心，研究網絡安全及量子科學等美國國防部感興趣的領域。

去年銷售額 軍工佔逾半

波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，鑑於該地區靠近客戶及利益相關人士，並可接觸到世界一流的工程和技術人才，對波音具戰略意義。波音早於2017年就將其國防、太空及安全部門遷至首都華盛頓地區，以接近國會議員及國防部的採購官員。波音去年623億美元的銷售額，一半以上來自軍工合約。

波音的737 MAX客機自2018及19年接連發生空難以來，總部位於華盛頓的美國聯邦航空管理局（FAA）加強審查波音，接近兩年才准該機型復飛。FAA迄今仍未批准此前出現質量問題的787夢幻客機恢復交付，遷移總部有助波音與政府官員連繫，亦使波音更接近洛歇馬丁（美：LMT）等軍工業競爭對手。

（綜合報道）

[國際金融]