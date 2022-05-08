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通脹憂慮升溫 納指半年高位跌25% 道指連跌6周 分析：暫炒股不炒市

標籤：經濟

【明報專訊】通脹高企並持續肆虐，引發投資者加息疑慮，美國10年債息一度高見3.144厘，美股三大指數亦未能止瀉。上周五道指雖先跌後反彈並收窄跌幅，仍跌98點，並且連跌6周，累跌5.6%，尤以納指跌幅最深，累計由去年11月高位跌約25%，過去5周亦累計插近15%。有市場人士認為，5月港股市况變化大，受各類消息左右，走勢流於情緒化，短期估計多是「炒股不炒市」。

上周美股繼續走弱，周五道指一度插523點或1.6%，低見32,474點，盤尾跌幅大幅收窄，收市仍跌98點或0.3%，報32,899點，累計5周，挫逾半成。上周五標指跌0.6%至4123點，累計5周插逾9%；納指跌勢更急，單日挫1.4%至12,144點，連跌5周累計瀉近15%，與去年11月19日收市高位16,097點對照，更大跌24.6%。美股VIX指數高企在31.2水平，遠高於過去10年平均值17.6，預料或繼續波動。服裝股Under Armour公布業績由盈轉虧，觸發股價急插逾兩成，大部分行業股均跌。

美股VIX指數遠超10年平均值

歐洲股亦見回軟，上周五英國富時100指數跌1.5%，收報7387點；德國DAX 30指數跌1.6%至13,674點；法國CAC 40指數跌幅最大，挫1.7%，收報6258點。能源股相對「硬淨」，雪佛龍逆市漲2.7%，法國道達爾升2.2%，荷蘭皇家蜆殼公司微跌0.3%。

受外圍影響，港股ADR（美國上市預託證券）指數再插144點或0.7%，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）較港股上周五收市價低逾2%，分別折合收報88.4元與340.9元。恒指夜期挫181點，低水313點，俗稱「黑期」的新加坡HS50指數表現更差，挫286點或1.4%。另港匯持續弱勢，港元兌美元上周五一度觸及7.85弱方兌換保證水平，收報7.8496，金管局未有出手入市，惟市場正注視資金是否進一步流出。

分析：新能源股受惠國策或見好

時富財富資產管理顧問黎永良認為，5月港股市况亂，料走勢受多類消息左右，包括美國聯儲局官員口吻、加息幅度，中國、美國、歐洲等地經濟數據等，加上俄烏之戰無了期，運輸物流仍然受困，而且資金因美國加息而套息，持續流出港股，預料大市短期反覆，甚或向下，籲散戶勿輕易入市。他預期，目前市况傾向「炒股不炒市」，由於石油供應不穩，潔淨能源成趨勢，新能源相關股份或受惠於國策而見好，包括風電、水電、電動車等板塊。他補充，上海封城一旦解封，或成利好消息，一併刺激A股、港股轉好。

明報記者