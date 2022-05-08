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聯儲局前副主席：需加息至3.5厘才能壓通脹

標籤：經濟

【明報專訊】環球通脹高企，引發市場關注加息力度需否擴大。有已離職的聯儲局官員如前副主席克拉里達（Richard Clarida）表明，當局有需要盡快調高息率去令經濟增長降溫，藉此遏抑高通脹。明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利（Neel Kashkari）認為，供應鏈持續堵塞，美國或要大幅收緊貨幣政策。

稱倘明年通脹超3% 需加息至4厘

在今年1月已離職並轉到哥倫比亞大學任職教授的克拉里達，在剛過去的周五出席一研討會時呼籲當局應盡快調高息率，將貨幣政策調整為中性，息率要最少升至3.5厘，才有望遏抑高通脹。若然通脹明年高於3%，息率便要提高更多，例如要去到4厘。若然當局「縮表」，或國債市場出現變化推動孳息率更高，提高息率的步伐便可相應調整。另一聯儲局前副主席夸爾斯（Randal Quarles）上周亦提到，當局其實應於去年9月起加息，目前而言則只能持續大幅加息才能遏抑通脹，不過他不諱言此舉會令經濟陷入衰退的風險上升。

現行聯儲局官員方面，卡什卡利指由於供應鏈持續受堵，加上俄烏戰爭及中國因為抗疫封關進一步影響供應鏈，美國聯儲局可能要作更大幅度去收緊貨幣政策。若供應鏈所受限制未能迅速解除，聯儲局便需要表明堅決收縮的態度，藉推升長期實際利率促使供求平衡。聖路易斯聯儲行長布拉德（James Bullard）認為，那些對當局抗通脹力度批評者，根本未有考慮到當局在3月加息前已部署收緊。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱，當局發前瞻指引，其實已發揮政策效力，2年期債息自去年9月扯上，效果形同央行加息兩次，每次0.25厘。