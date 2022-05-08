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科網股跌市重災區 累對冲基金損手

標籤：經濟

【明報專訊】科網股成今次跌市重災區，繼女股神Cathie Wood光芒不再，連帶過去20年在市場知名的對冲基金老虎環球也失手，損手160億美元（約1255.97億港元），其旗艦基金單在4月已損失15%，由年初至今輸44%。老虎環球創辦人朱利安‧羅伯遜栽培多名徒弟的對冲基金公司，亦因為採用相類似策略而無不損手。反而在今次大震倉中，運用多元策略的對冲基金仍有點賺頭。

彭博報道，有客戶對所投資的對冲基金，因為未能夠透過沽空賺取收益，去抵消投資組合因為面對通脹、加息及俄烏戰事而跌價的損失而感到氣綏。個別基金表現比納斯達克100指數還要差。由Chase Coleman打理的老虎環球管理公司，也難逃劫數，旗下對冲及長倉基金今年輸掉160億美元，其旗艦基金單在4月份亦跌15%，令全年跌幅累計達44%，蠶食了2019年所賺的全部收益。

多元策略基金多有利可圖

除老虎環球基金之外，Melvin Global Management亦面對同一慘况，今年首4月旗下基金已面對23.3%損失。同由老虎環球創辦人朱利安‧羅伯遜一手訓練出來的徒弟，除了Chase Coleman外，Andreas Halvorsen旗下Viking Global Investors及Philippe Laffont打理的Coatue Management所營運的基金，亦在過去4個月分別面對9%及15%投資損失。

反而注重價值投資，並涉足能源、物料股投資，以及採用多元策略的對冲基金，則多數有利可圖。以Impala Asset Management的旗艦基金為例，由年初至今取得10%回報。Citadel亦自4月份取得7.5%回報，年初至今的回報率達12.5%。