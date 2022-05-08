蒙牛擬三成溢價 向達能購雅士利持股

每股作價1.2元

同價提雅士利私有化

蒙牛與雅士利發聯合公告，同時公布3項交易，其中蒙牛向達能收購雅士利25%股份，每股作價較公告前最後收市價0.92元溢價達30.4%，較雅士利3月披露蒙牛有意尋求私有化前股價溢價1.6倍。達能於2014年10月底曾向蒙牛購入雅士利股份25%，斥資43.9億元，每股作價3.7元，即現在或蝕約29.67億元。

至於另外兩項交易，包括達能出售低溫業務20%股權予蒙牛，最多另套現16億元人民幣（約18.84億港元）；達能亦向雅士利收購多美滋幼兒配方奶公司，作價8.7億元人民幣（約10.24億港元）。

達能從連串交易，最多淨套現22.83億港元。蒙牛另以13.64億元向雅士利提出私有化，每股計劃股份將以1.2元作價予以註銷。

達能：與蒙牛伙伴關係告終

法國達能發聲明表示，上述交易不會同時進行，料其中一宗交易最快可於今年內完成，而3項交易均完成後，意味達能與蒙牛過往數年的伙伴關係會告終。法國達能強調，中國市場對集團仍是很有戰略性，今次與蒙牛之間的交易，令集團能進一步於內地拓展幼兒配方奶粉產品，並且推動集團減債。