moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

蒙牛擬三成溢價 向達能購雅士利持股

標籤：經濟

【明報專訊】法國達能去年以154億元出售蒙牛（2319）股份後，雙方進一步解除關係。蒙牛公布，擬向法國達能收購25%的雅士利（1230）股份，每股作價1.2元，溢價高達三成，達能再套現14.23億元，惟較入貨成本蝕約30億元，蒙牛亦會以相同價格向雅士利提出私有化。同時蒙牛與達能之間解除多項業務關係，連串交易最多令達能套現約23億元。

每股作價1.2元

同價提雅士利私有化

蒙牛與雅士利發聯合公告，同時公布3項交易，其中蒙牛向達能收購雅士利25%股份，每股作價較公告前最後收市價0.92元溢價達30.4%，較雅士利3月披露蒙牛有意尋求私有化前股價溢價1.6倍。達能於2014年10月底曾向蒙牛購入雅士利股份25%，斥資43.9億元，每股作價3.7元，即現在或蝕約29.67億元。

至於另外兩項交易，包括達能出售低溫業務20%股權予蒙牛，最多另套現16億元人民幣（約18.84億港元）；達能亦向雅士利收購多美滋幼兒配方奶公司，作價8.7億元人民幣（約10.24億港元）。

達能從連串交易，最多淨套現22.83億港元。蒙牛另以13.64億元向雅士利提出私有化，每股計劃股份將以1.2元作價予以註銷。

達能：與蒙牛伙伴關係告終

法國達能發聲明表示，上述交易不會同時進行，料其中一宗交易最快可於今年內完成，而3項交易均完成後，意味達能與蒙牛過往數年的伙伴關係會告終。法國達能強調，中國市場對集團仍是很有戰略性，今次與蒙牛之間的交易，令集團能進一步於內地拓展幼兒配方奶粉產品，並且推動集團減債。