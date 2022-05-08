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內地樓市稍暖 深圳上月二手樓網簽增68%

標籤：經濟

【明報專訊】內地樓市陸續出現市况回暖消息，當中深圳市房地產中介協會數據顯示，4月二手房網簽2539套，按月增長68.4%。同時，長春市推階段性降低公積金貸款首付比例，料有關政策可幫助樓市回穩。不過，內地民營企業家盧志強旗下中泛控股（0715），手上美國項目因涉貸款違約而被扣押資產。

中泛涉貸款違約 美項目被扣押

深圳市房地產中介協會的數據顯示，隨着4月份疫情好轉，相比3月份深圳福田區多條街道被劃分為中、高風險區，影響到二手樓房交投情况，不可同日而語。單是福田區網簽佔全市比例已回升至20.5%，按月增加4.1個百分點。若單計樓面達90至144平方米戶型，網簽佔比達26.9%，按月增0.8個百分點。深圳房地產信息網報道，4月份深圳成交1860套二手房住宅，按月增66.5%。

此外，長春市人民政府亦發通知，推出新政策20條，為減輕個人住房消費負擔，對擁有1套住房並已結清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購住房的，執行首套房貸款政策。同時會實施階段性降低公積金貸款首付比例，讓在今年底前首次申請公積金個人住房貸款的職工，最低首付款比例不低於20%；第二次申請者，首付款比例不低於30%。

雖然內地樓市銷情回暖，續有政策支持，但是有經營內房而重債的民企續面對困境，並拖累海外業務。其中，中泛控股的美國曼哈頓南大街80號項目，因涉1.65億元貸款違約而被申索，更被當地銀行扣押資產。該集團正評估事件。