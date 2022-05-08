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各地區衰退風險增 恐互相拖累

【明報專訊】環球通脹持續攀升，遏抑通脹成為多國央行當前重任。美國、英國等多國央行也在上周加息，令市場憂慮到收緊力度過大可能會引發經濟衰退。在新冠疫情期間多家主要央行實施的寬鬆措施刺激了消費需求，令疫情高峰過後供應鏈陷入供需失衡，帶動通脹持續向上。俄烏危機爆發更導致原已居高不下的通脹進一步攀升。由於通脹原因並非純粹由貨幣政策造成，令收緊貨幣政策也未必有效控制通脹。各經濟體正面臨不同的挑戰，而勞動力成本飈升、大宗商品價格飛漲、能源危機威脅製造業等因素，令環球經濟走下坡的風險增加。哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，目前歐洲、美國和中國經濟衰退的可能性增加，而一個地區的經濟下滑，將增加其他地區經濟受挫的機率。

資料來源：彭博社、Project Syndicate、英國廣播公司

羅格夫指出，市場人士及政府機構的經濟預測，最近開始強調日益增長的區域風險，但可能低估了不同地區相互影響作用，例如中國防控措施將短期內影響全球供應鏈，從而增加美國通脹壓力，並降低歐洲需求。這些問題通常會因商品價格回落而緩解，但由於俄烏危機沒有解決迹象，全球食品及能源價格仍將維持高位。

學者：中國防控影響全球供應鏈 增美通脹壓力 降歐需求

隨着美國消費者價格指數（CPI）目前以40年來最快的速度增長，價格軟着陸而不會對增長造成重大衝擊的前景看來愈漸渺茫。羅格夫認為，疫情期間消費者的儲蓄增加，較有可能發生的情况是消費需求保持強勁，而供應鏈問題惡化。

美國政府及聯儲局正縮減刺激政策，這將在一定程度有助緩解通脹，但這將增加對經濟衰退的擔憂。一旦美國陷入衰退，尤其是由聯儲局加息周期引發的經濟下滑，將抑制全球進口需求，引發金融市場混亂。聯儲局在本月加息半厘之前，美國第一季GDP按季折合成年率已出乎意料收縮1.4%，是2020年次季因新冠疫情而陷入經濟衰退以來，最差的季度表現。

不過部分分析認為在通脹壓力之下，美國消費者實際支出仍在增長，認為美國經濟動力仍未受損。彭博社資深編輯奧瑟斯（John Authers）認為經濟倒退的原因之一，是貿易逆差——進口增長大於出口所致。

分析：貿易逆差令美經濟倒退

雖然石油產品、原油、天然氣等出口增加，帶動美國3月商品和服務出口額按月增5.6%至2417億美元，但強勁本土需求導致美國3月商品和服務進口額按月增長10.3%至3515億美元。兩者同創紀錄新高，令3月貿易逆差擴大至1098億美元的紀錄高位。貿易逆差已連續7季拖累美國的GDP表現。

彭博社專欄作家、新澤西州諮詢公司A. Gary Shilling & Co.總裁希林（Gary Shilling）指出，美國經濟衰退風險增加。企業在去年底建立庫存，應對供應鏈問題，惟消費者未大舉掃貨，可能需要多個月才能減少存貨。

聯儲局持續加息將抑制消費及投資，因個人及企業貸款購買汽車、設備等變昂貴。經營成本增加，令製造業面臨大量不確定性。美國及中國經濟放緩，將威脅到歐洲復蘇前景。即使沒有俄烏危機，其復蘇仍會受到一些限制，而戰爭放大了其風險及脆弱性。受能源價格飈升等因素影響，歐元區首季GDP初值，由第四季按季增長0.3%，放緩至0.2%，引發滯脹擔憂。

德經濟部長：制裁俄損歐經濟

歐盟委員會正計劃進一步收緊對俄羅斯的制裁，包括年底前全面禁止進口俄羅斯石油。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）承認，對俄實施原油禁運將推高油價，損害歐洲經濟。

與歐洲一樣，英國也受到能源價格飈升所困擾，而且跟美國一樣，英國也面臨繃緊的勞動力市場，這令其陷入高通脹、低增長的困境。英倫銀行上周警告，英國可能面臨雙位數的通脹升幅、長時期的經濟停滯，甚至經濟衰退。英國3月的消費者物價指數（CPI）按年升7%，創30年高位。英倫銀行指出，由於英國能源價格的上限，稍後將再提高約40%，預期10月通脹率將突破10%。

部分新興經濟體亦正面臨巨大的通脹壓力。南美最大經濟體巴西，3月中至4月中的通脹率按年升12.03%。為遏抑通脹，巴西央行上周將利率上調1厘，將基準利率提升至12.75厘，並為更長時間的貨幣緊縮政策打開大門，預期6月仍可能進行幅度較小的加息。迹象顯示，借貸成本大幅上漲為當地消費帶來壓力。

[企業地球村]