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土耳其拒加息 上月通脹達70%

【明報專訊】多國央行收緊貨幣政策之際，在20國集團（G20）中通脹率最高的土耳其，其央行卻遲遲未有加息，令通脹問題持續惡化。該國4月通脹率按年升幅達七成，創20年高位。

數據顯示，土耳其的交通成本在一年間增長超過1倍，食品及非酒精飲品價格按年增長89.1%，而家具和家用設備價格也按年增長77.64%。

總統施壓 土央行去年曾減息

土耳其里拉崩跌，是由於總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將出口置於貨幣穩定之上。埃爾多安形容加息為萬惡之源，並試圖以非正統的政策遏抑通脹，包括干預外匯市場。面對埃爾多安施壓，該國央行去年9月以來已將利率由19厘降至14厘。Renaissance Capital全球首席經濟學家羅伯遜（Charlie Robertson）指出，俄烏危機造成的混亂，刺激食品等價格上漲，但該國高通脹的主要原因，還是因為奇怪的貨幣政策。

凱投宏觀（Capital Economics）新興市場經濟學家圖維（Jason Tuvey）表示，沒有迹象表明政策制定者將改變策略並加息，預計今年大部分時間的通脹率將保持在目前高位附近。過去12個月，土耳其里拉兌每美元，由8左右貶值至14.8。

伊斯坦布爾的醫療保健工作者Tuba Canpolat向BBC表示，全家只有任職建築行業的丈夫賺錢，但5000土耳其里拉（約2639港元）左右的薪水，單是租金已用了3000至4000里拉（約1583至2111港元）。她原本打算放產假後重投工作，卻因為物價太高，負擔不起託兒費用。

她目前領取失業救濟金，但她認為金額太低，甚至不足以支付嬰兒的尿布。她說，正尋找一些可以在網上完成的散工，幫補家計。

[企業地球村]