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字節跳動改名抖音集團 料涉赴港上市

【明報專訊】擁有「抖音」及「TikTok」等社交平台的內地科企字節跳動上市傳聞不斷。據資料顯示，包括內地主要業務控股公司北京字節跳動科技在內，集團多間以字節跳動為名的公司近日陸續改名「抖音」，總公司則改名「抖音集團」。有分析指，相信是字節跳動或考慮將抖音等業務重組赴港上市有關。

內媒引述抖音 稱對傳聞不予置評

據內地工商資料查詢平台企查查顯示，北京字節跳動科技有限公司本月正式改名為「抖音有限公司」，而旗下多間公司亦陸續改名為「抖音」。據香港公司註冊處紀錄顯示，字節跳動（香港）有限公司已改名為抖音（香港）有限公司，名稱自上周五（6日）正式生效。該公司現時董事包括字節跳動首席執行官梁汝波。有內地分析師估計，改名或與字節跳動考慮重組分拆成為抖音集團，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻該類國內網路業務打包赴港上市。有內媒引述抖音相關負責人稱，對傳聞不予置評。

上月高准獲委任首席財務官

字節跳動上月下旬任命高准（Julie Gao）為新首席財務官。高准此前是世達國際律師事務所高級合伙人，曾為多間國內科網企業和其他資本市場融資方案提供法律服務，包括美團（3690）、京東（9618）、小米（1810）、拼多多等。外界認為，引入高准是字節跳動重啟上市的信號，或肩負推動集團上市的重任。

事實上，字節跳動自2020年起，便傳出研究分拆抖音赴香港上市，且與高盛等投行洽談上市安排，惟後續IPO進程沒有實質進展，官方更於2021年回應傳聞表示，認為公司暫不具備上市條件，無上市計劃。字節跳動屬國內目前最大的獨角獸公司，惟其最新一輪融資已在2020年12月。

字節跳動去年11月宣佈成立6個業務板塊，即抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。當中，抖音和今日頭條該兩個產品貢獻字節跳動國內大部分的收入。