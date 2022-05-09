外媒：豐田擬投資49億 印度設廠產電動車零件

冀達到2050年前碳中和目標

報道指出，豐田印度子公司Toyota Kirloskar Motor（TKM）和旗下另一零件子公司Toyota Kirloskar Auto Parts（TKAP），已與印度南部城市卡納塔克邦（Karnataka）簽訂合作備忘錄在當地設廠，總投資額為480億印度盧比，其中TKM及TKAP將投資410億印度盧比，餘下70億印度盧比則由豐田另一子公司、生產發動機的Toyota Industries Engine India（TIEI）支付。

豐田：可為當地新增3500職位

TKM副董事長Vikram Gulati回覆外媒查詢時表示，今次合作預料將可以為當地新增3500個職位，當供應鏈系統建成後，將可以提供更多職位。印度評級機構Crisil估計，直至2026財年，印度電動車產業料可產生200億美元（約1560億港元）收入。外媒統計則指，2040年前，印度電動車銷售可望佔整體新車銷售53%，中國為77%。

福特汽車大手減持Rivian

此外，另有外電引述消息報道，曾被視為「Tesla殺手」的美國電動汽車製造商Rivian（美：RIVN）傳遭福特汽車（美：F）大手減持800萬股，以Rivian上周五收市價28.79美元計算，減持的股份市值約2.3億美元（約17.96億港元）。

Rivian去年上市後股價急升，為福特提供不少投資收益，不過該公司今年首季股價暴跌逾50%。Rivian 在 3 月份表示，由於供應鏈限制和內部生產陷入困境，預計今年將生產 25,000 輛電動貨車及SUV ，僅為去年公司所披露汽車預測產量的一半。