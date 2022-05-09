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東江擬投1.9億擴產 預料今年毛利率受壓

標籤：經濟

【明報專訊】全球原材料價格上漲，通脹持續向上，模具製作及注塑組件製造商東江集團（2283）今年毛利率遇挑戰。行政總裁翁建翔指出，集團手上訂單逾9億元，需求保持穩定惟由於歐洲電動車業界生產受阻，將逐步減少相關模具生產，轉而加大其他領域的模具及注塑具業務，集團擬投入1.9億元資本開支，增大產能10%配合發展所需。

因中美貿易戰爆發、物流及物料成本上漲等因素，東江集團去年毛利率降2.5個百分點至23.7%。翁建翔表示，已逐步將部分成本轉嫁客戶，以及其他成本控制措施抵銷影響。他估計，今年毛利率會受壓，但到明、後年會重拾升軌。

內地煙民轉投電子煙 霧化器有市場

由於集團客戶來源之一、部分歐洲電動車廠生產受阻，翁建翔表示，集團在相關的模具業務會逐步減少，轉而加大較精密的醫療、消費品包裝領域開發。注塑組件製造部門則會逐步加大與醫療、智能家居及霧化器相關發展。主席李沛良更指，內地新煙民有60%至70%轉用電子煙，令霧化器大有市場，加上內地經濟向好、人均收入及消費上升，更講究消耗品、食品包裝，給予集團發展空間。

或擴越廠房產能 生產消費電子產品

李沛良指出，隨著將來隨著市場需要、貿易戰等因素，可能會逐步擴大旗下越南廠房產能，主要用作生產消費電子產品及吸納新增客戶，當地產能佔比或由現時一成，提升至二至三成。

翁建翔料，今年構建越南廠房的資本開支會佔3000萬至4000萬元，日後視乎客戶需求才考慮在馬來西亞或印尼設廠。