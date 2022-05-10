我最近在網絡上看到廣告，訂了香港製造的兩個枕頭。結果是等了幾個星期貨仍然未到手，不過就收到好幾次創辦人的電郵解釋是因為紙盒供應未能到港，又不能隨意將枕頭寄出以免運送當中破壞了產品，然後又安排了如何現貨交收。落單時我當然對這個RePillow充滿期待想盡快到手，但讀到創辦人如斯認真解釋情況，我又確實沒有什麼好抱怨。

用故事帶出用戶痛點

這個枕頭的營銷重點，一招：真誠打動人心。創辦人在網頁和社交媒體平台分享了他創立這個品牌和產品的故事。Ryan 其實還是一個大學生，因為要換枕頭，又發現市場上林林總總都沒有合適自己，結果自己親手製造，也因為一點家族生意背景，成就了他可以成爲小生產商，結果他買了市場一堆的枕頭，剪開研究其中的物料，又跟外國防污物料商談合作製作枕頭布料。少量生產得到身邊朋友支持，由小做起訂單不絕。普通用戶用不着真的把他的創辦人故事讀完，只是我做營銷的都愛八卦，單單說到找一個合適枕頭的難處，已經擊中不少人的痛點。

品牌真誠打動客戶人心

諷刺一句，做這個枕頭生意遇上的問題應該讓這位年輕創辦人徹夜難眠吧。無生意會發愁，生意突然多起來也緊張，這大概是營商人士都有同感的。紙盒包裝供貨未到，客戶投訴社交媒體平台上的Inbox回應不理想，Ryan 結果都決定親身上陣處理，這些點滴及問題，他都透明地在平台上向大眾解釋。這種做法，小生意還好，要是生意做大了，真的能夠繼續用這種方法嗎？這永遠是要做小還是做大的討論，不過當中能夠學到的「真誠」Authentic 就是大小品牌都可以形容的品牌策略。

將品牌價值觀呈現執行策略中

最近我都在做社交媒體平台內容說故事技巧的研究，其中「真誠」都是普羅大眾期待品牌能給予的態度。每個品牌都有其品牌故事，創辦人故事，但往往品牌做大了，就只將品牌故事和品牌價值觀停留於辦公室裝飾或是年度報告的幾句話。要貫徹將品牌故事「真誠」結合於日常跟客戶和社交媒體的內容當中，還得靠Marketers忙於追數外，把品牌發展放在每天執行策略當中。