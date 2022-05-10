港NFT熱度急升 成企業集資途徑 名人潮牌效應帶動 業界籲小心泡沫

明報記者 蔡穎霖、葉翠

香港NFT孵化機構NFT PLUS為企業提供一站式鑄造NFT服務，該公司公共關係策略總監李彥儀表示，項目服務涉及技術開發、NFT設計及營運、管理和諮詢服務等，收費視乎項目複雜程度，由數十萬至百萬元不等。她又表示，要因應每枚NFT發行目的，調整定價策略，才可統計客戶能夠從項目中實際獲取多少資金，及如何執行未來發展路向。

集資非本意 料暫難取代傳統渠道

李彥儀認為NFT某程度的確達到募資效果，但集資並非NFT或區塊鏈技術的本意，認為NFT暫不能全面取代傳統集資渠道，亦要留意潛在的法律責任。她建議展開任何NFT項目前都應諮詢專業顧問和法律意見。倘NFT項目和性質牽涉集資、用作證券為目的等元素，或跟現行「集體投資計劃」項目相似，就須遵守相關法規規範。

專門從事企業融資業務的投行界甄文星稱，不少業務跟科技無關的港企亦紛紛推出NFT，形容情况猶如千禧年前，上市公司只要跟互聯網或電商扯上關係，股價便會飈升數倍。他直指NFT只屬一種炒賣工具，更容易讓企業巧立名目透過NFT集資。他提到，若中小企要在港上市集資，單計保薦人、兩名律師及會計師等角色，成本動輒至少逾千萬元，市况暢旺時2000萬元起跳亦不為過，因此發行NFT成本無疑便宜得多。

投行界：屬炒賣工具 遲早爆煲

甄文星續稱，目前元宇宙等虛擬大型社區概念僅處於起步階段，不少投資者對相關概念了解有限，故仍在觀望、尚未入場投資。他估計NFT至少仍可炒作數年，但直言只是重複當年「dot-com」現象，最終泡沫同樣會爆破。

近期不少港企透過NFT來籌集資金或吸引客戶，包括熱門YouTube頻道「試當真」、上市公司德盈控股（2250）等（見圖）。睿視創投創始管理合伙人蘇健德指出，香港早已出現首次代幣發行（ICO）等新興的集資方式，市場上亦見愈來愈多NFT項目，認為現時氣氛過熱，難以排除出現「割韭菜」的項目。

監管存灰色地帶 追查有難度

雖然幣圈人士已提醒監管問題，但據了解，目前只提供非證券性質的NFT交易平台，並不受證監會規管，監管方面存在灰色地帶。此外，NFT具匿名買賣、毋須經認可中央系統處理的特性，加上整個活動一般在海外網上平台進行，追查方面亦有難度。