上月內地出口增幅急放緩 近兩年低

進口俄國貨值破紀錄 首4月進口原油價升量跌

以美元計，4月份出口按年增長3.9%，達2736.2億美元，為2020年6月份以來最慢的增速；進口則按年持平。彭博引述保銀投資管理首席經濟學家張智威表示，由於供應鏈受阻，料5月份出口增長或續疲軟。

另外數據顯示，4月份對美國貿易方面錄322.44億美元順差。內地在4月份進口俄羅斯貨品價值達88.89億美元，按年增長56.63%，彭博報道指這是創紀錄水平，料與近期國際能源價格攀升有關。至於出口到俄羅斯的貨值則只有38.02億美元，按年減少25.87%，對俄貿易逆差50.87億美元。海關總署更指出，首4個月進口原油出現「量減價揚」，進口原油1.71億噸，按年減少4.8%，進口均價每噸4323.6元人民幣，漲54.3%。

盛松成：疫情影響今季浮現

中國內地首季GDP勝預期，部分因為進出口表現仍佳，但踏入4月貿易數據即急速轉差。人行前顧問盛松成等昨日在《中國證券報》撰文稱，本輪疫情對中國經濟的影響將主要在第二季反映，料第二季經濟增速可能回落至2.1%左右，上半年的GDP增速則預計在3.5%左右。他更認為，若供應鏈停擺時間過長，全球供應鏈可能加速調整，都在一定程度上削弱中國的競爭優勢。