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人民幣見19個月低 ING：未言見底

【明報專訊】美元持續走強，加上內地進出口數據疲弱，人民幣昨日大幅走弱，在岸人民幣跌穿6.7水平，低見6.73，離岸人民幣低見6.77水平，兩者均為19個月最弱。

昨早人民幣兌美元中間價設在1美元兌6.6899元人民幣，為連續第5個交易日強於市場預期，但中間價公布後，離岸價轉跌，在岸價開市後亦趨貶。在岸價最低見6.731，最多跌645點子（1元等於1萬點子）。離岸價最低見6.7773，跌幅亦達600點子。

IIF警告今年走資額倍增

ING銀行報告指出，目前投資者正重新評估中國經濟及金融市場，目前說人民幣已見底仍言之尚早。國際金融協會（IIF）發表報告指，今年中國資本外流總額，可能會從去年的1290億美元增至大約3000億美元，又指持續的防疫封鎖措施、政策不確定及能源價格上升，都令中國經濟增長受壓。

人行在昨日下午發表第一季中國貨幣政策執行報告，提到用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，但亦重申堅持不搞大水漫灌。

A股昨日靠穩，上證綜指昨日微升2點，收報3004點，深成指及滬深300指數分別跌0.4%及0.8%。港股今日復市，昨日在新加坡交易的「黑期」跌穿2萬點，低水逾400點。