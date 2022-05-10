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築友智造擬斥12億人幣 增6直營廠房

【明報專訊】近年內地樓市出現調整，但建築方案供應商築友智造（0726）仍擬繼續加大投資，部署在未來3年新增6間直營廠房，料總投資最多約12億元（人民幣，下同），長遠還會物色更多加盟廠及收購整合機會。行政總裁郭衛強表示，內房市場政策環境已見放寬，加上全國逐步落實裝配式建造佔比須達三成的目標，相信仍有發展空間。

郭衛強表示，集團今年有4間直營廠投產，並新簽4間加盟廠，令裝配式構件產能增至140萬立方米。集團由今年起至2024年還打算再新增6間直營廠，按每間產能達6萬立方米計，投資額約每間1.5億至2億元，集團一般會出資20%，餘額則透過貸款融資支付。他認為目前市場仍較分散，因此會物色更多加盟廠及收購擴張。

郭衛強稱，連同裝配式構件業務，今年集團目標擬爭取50億元訂單。來自同系公司建業地產（0832）的收入，去年佔集團總收入約15%，未來希望穩定控制在20%水平。

運作數碼化 助物料成本漲幅減半

築友智造去年引入廣聯達科技為股東，郭衛強稱，擬透過新股東協助開發SaaS軟件，期望透過數碼化運作平台控制成本。他以去年度市場的物料漲價約33%為例，指數碼化平台有助集團集中採購並增加議價能力，令物料漲幅大減逾半至鎖定在16%，有助提升效率，降低施工期及成本。