美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸

【明報專訊】美國現任財長、聯儲局上一任主席,且被喻為「最了解美國經濟的人」的耶倫,上周三出席當地傳媒活動時表示,雖然聯儲局是次收緊貨幣政策打擊通脹的過程中,需要技術及運氣並存,才可以令當地經濟實現軟着陸,但這仍然是可以實現的(The Fed will need to be skillful and also lucky, but I believe it's a combination that is possible),她表示:「我真的相信,我們在未來一年仍然會看到經濟強勁增長(I do believe we're going to see solid growth in the coming year)。」