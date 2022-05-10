美財金高官上周齊撐經濟可軟着陸

耶倫表示，雖然美國消費物價近月急升，但這並無影響市場對中期通脹穩定的預期，這意味目前當地通脹環境與1980年初期、時任聯儲局主席沃爾克需要大幅加息至近20厘並引致經濟深度衰退時不同。不過，她也承認，自從2月下旬俄烏戰爭爆發後，全球經濟面對很多風險，尤其是全球能源及食品等商品價格急漲。

上季消費增2.6% GDP倒退不反映實况

美匯指數上周最高報104.061，收報103.66，屬近20年以來高位，耶倫對美元匯價升值卻不表示憂慮，她相信美元匯價應該由市場決定，而且由於聯儲局正在加息，吸引全球資金流入美國資產屬正常，這亦是該緊縮貨幣政策的功能。

由於美國首季貿易逆差擴大，加上新增庫存亦減慢，因此上季GDP出乎意料地按年收縮1.4%，耶倫形容，該數據不正常（peculiar），並不能反映內部經濟強勁的實况，她指應該着眼於美國本土消費者的真實終端消費（real final sales to domestic purchasers）上季仍按年增長2.6%。

銀行體系健全信貸質素佳

不似2008年

耶倫又表示，雖然美國股票等資產目前估值高企，但由於銀行體系健全及信貸質素優越，與2008年金融危機前不同，她不擔心美國現正面對金融穩定的問題。

現屆拜登政府推出1.9萬億美元《美國救援方案法》（American Rescue Plan）刺激經濟措施，現被不少經濟學家批評引致當地40年來最高通脹，本身也是經濟學家的耶倫就此護航，指雖然該救市行動增加需求引致物價壓力，但這在當時經濟面對困難的環境下屬正當及適合。

儲局高度關注通脹 加息不猶豫

聯儲局主席鮑威爾上周在議息會議記者會則指出，目前美國通脹水平實在太高，尤其是俄烏戰爭加劇通脹壓力，當局在未來幾次會議均將討論加息0.5厘，「我們高度關注通脹風險，如果需要就此加息，我們會毫不猶豫採取行動」（We are highly attentive to inflation risks. If higher rates are required, we won't hesitate to deliver them）。

鮑威爾亦保持與耶倫同一論調，指美國經濟是次可實現軟着陸，「目前美國經濟強勁，是採取緊縮貨幣政策的好時機，我覺得仍很有機會實現軟着陸──令價格回復穩定的同時亦避免衰退，即使這將會很有挑戰性、並不是一件易事」。

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