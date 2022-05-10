匯立下季推智能理財服務 已邀1萬客測試 目標非利息收入佔半

明報記者 陳麗歡

WeLab Bank上月宣布取得證監會頒發的第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，其智能理財顧問服務GoWealth現正處於試業階段。李家達表示，GoWealth方案是由公司與安聯環球投資（AllianzGI）合作，屬雙方研發的智能投資引擎系統，客戶可透過設立投資目標，經系統分析後可購買所提供的12個投資組合。

GoWealth投資入場費100元

李家達稱，目前已有1萬名客戶測試GoWealth系統，客戶反映完成整個投資過程只需幾分鐘。李家達透露，GoWealth的投資入場費為100元，認為入場門檻低有助普及投資，並相信具市場競爭力；惟他未有透露有關服務的收費詳情。

WeLab Bank董事局主席陳家強表示，據該行早前調查，現時只有三分之一受訪港人接觸到專業財務意見，大眾化的理財方案需求被市場忽略，希望GoWealth可以低價填補市場缺口。陳家強又表示，GoWealth主要目標客戶為年輕一群，欠缺投資理財經驗，但同時亦適合一些專業投資者，在使用程式和投資產品時，可以更自主、獨立思考和參與度更高。與傳統銀行相比，陳家強相信GoWealth具優勢，可助客戶處理或更改投資產品時更快捷，且能自己獨立在線上完成。

稱去年虧損已見頂 2024年扭虧

去年該行虧損擴大至近5億元，且持續錄得淨利息支出，但李家達表示今年首季業務數據已大幅好轉，首季收入較去年底升3倍，主要由於受惠各類借貸產品，而首季淨利息收入已轉虧為盈；該行去年推出個人貸款產品，全年錄4.97億元貸款，李家達表示今年首4個月的借貸金額已較去年底升六成，有信心今年底可按年升兩倍。

虛擬銀行的虧損狀況備受市場關注，WeLab Bank的虧損雖不算行內最多，但3年來亦已累計蝕逾8億元。李家達則表示，相信該行虧損已在去年見頂，現時目標是在2024年轉虧為盈。