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保泰顏耀輝：增長仍未見頂

標籤：經濟

【明報專訊】本港首家虛擬保險商保泰人壽（Bowtie）在3年前開業，發展至今市場對網上投保接受程度已明顯提升。保泰去年新做保費為5242萬元，按年上升1.13倍，聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝（圖）認為，他們仍未到增長最快的階段。網上醫療保險作為新事物，開業最初兩年市場未對其建立信心，但在客戶陸續成功索賠後開始累積信任，再配合推出不同保險產品，未來可將客戶增長規模進一步加速。

保泰近年和電訊公司、金融科技公司有不同合作，顏耀輝表示，來自合作伙伴的新客戶其實只佔不足一成，最主要仍是客戶主動到其網站投保，他們由開始搜尋資料到投保的歷時相當長，反映其客戶會以不少時間搜尋、比對資料，因此他認為建立品牌信心對該行增長相當重要，除了有助吸收新客戶，也會帶動舊客戶為家人在該行購買保險，或投保費更高的產品。

客戶多網站搜尋 品牌信心重要

顏耀輝認為，目前直銷渠道佔整體新單比例仍低，因此有很大增長空間。隨着保單增長，成本控制保持理想，該行目前正在穩步達至承保利潤。3月該行被指人壽保險條款列出客戶移民後會被取消保單，在網上引起不少質疑，顏耀輝表示當時在短時間內向市場給予詳細資訊，從銷售和退保看，事件未有產生影響，他認為保持透明度，對建立信任相當重要。

如同其他初創公司一樣，顏耀輝表示在應對傳統競爭對手時，會將資源集中發揮本身優勢，該行會繼續集中在醫保產品，例如在客戶投保產品後持續提升產品的保障範圍，透過改進產品和服務，期望在客戶網上投保醫保時，會以該行為首要考慮。