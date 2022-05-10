moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點

【明報專訊】俄烏危機恐持續影響供應鏈，加上中國出口放緩，全球增長前景惡化，令投資者趨向避險。聯儲局的鷹派取向也促使投資者拋售美債，10年期國債孳息率昨高見3.2厘，是2018年11月以來高位；5年期國債孳息率亦曾升穿3.1厘，是2008年9月以來高位。美股早段延續上周跌勢，道指跌逾500點；標普500指數及納指早段跌逾2%，同屬52周低位。

大型科技股繼續受壓，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、Nvida（美：NVDA）早段跌逾5%；蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、facebook母企Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG）早段跌約2%。

印度盧比新低 央行曾干預

加息及潛在衰退的風險，也令消費股及工業股受壓，波音（美：BA）股價早段跌6%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌2%。經濟前景轉弱恐影響原油需求，國際油價昨晚跌逾5%。

資金避險，提振了美元的避險需求。美匯指數昨高見104.19，是2002年7月以來首次，今年以來升幅接近9%。澳元及紐元兌美元昨最多跌逾1%，澳元跌穿0.7，見2月以來低位。印度盧比兌每美元更跌至77.46，為歷史新低（見圖）。彭博社引述知情人士稱，印度央行昨曾干預現貨、遠期及無本金交割遠期外匯市場。外匯諮詢公司Finrex Treasury Advisors稱，印度央行昨天的干預規模不大。交易員稱，由於傳出部分新興市場央行出手支持本幣，美匯指數回落至104以下，但繼續在接近20年高位徘徊。

印度央行上周出乎意料加息，但未能阻止印度盧比下滑。大量外國資金撤出印度股市，為盧比帶來沽壓。消息人士向彭博社稱，印度央行尋求有序貶值，必要時會再次干預，又指盧比大幅下滑與基本面關係不大，因為印度出口強勁，增長正在復蘇，本幣下跌主要由於美元強勢。作為全球第三大原油消費國，油價高企會推高印度進口成本，對盧比造成下行壓力，不過印度煉油商近期的成品油出口量接近紀錄高位，大量獲利。

英鎊見1.2262 近兩年低

瑞穗策略師指出，美國國債孳息率及美元的升勢暫難以扭轉。在當前的加息周期，美國聯邦基金利率的峰值預計在2023年中達到3.5厘左右，遠高於英倫銀行和歐洲央行潛在加息力度。歐元兌美元昨低見1.05美元，接近2017年初低位。部分分析師預期歐元兌美元將跌至1：1。英鎊兌美元昨低見1.2262美元，接近兩年低位。現貨金昨晚跌約1%，至每盎司1861美元。

（綜合報道）

[國際金融]