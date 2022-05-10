資金避險 美匯104近20年高 10年債息見3.2厘 道指早段跌逾500點

大型科技股繼續受壓，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、Nvida（美：NVDA）早段跌逾5%；蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、facebook母企Meta（美：FB）及Alphabet（美：GOOG）早段跌約2%。

印度盧比新低 央行曾干預

加息及潛在衰退的風險，也令消費股及工業股受壓，波音（美：BA）股價早段跌6%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌2%。經濟前景轉弱恐影響原油需求，國際油價昨晚跌逾5%。

資金避險，提振了美元的避險需求。美匯指數昨高見104.19，是2002年7月以來首次，今年以來升幅接近9%。澳元及紐元兌美元昨最多跌逾1%，澳元跌穿0.7，見2月以來低位。印度盧比兌每美元更跌至77.46，為歷史新低（見圖）。彭博社引述知情人士稱，印度央行昨曾干預現貨、遠期及無本金交割遠期外匯市場。外匯諮詢公司Finrex Treasury Advisors稱，印度央行昨天的干預規模不大。交易員稱，由於傳出部分新興市場央行出手支持本幣，美匯指數回落至104以下，但繼續在接近20年高位徘徊。

印度央行上周出乎意料加息，但未能阻止印度盧比下滑。大量外國資金撤出印度股市，為盧比帶來沽壓。消息人士向彭博社稱，印度央行尋求有序貶值，必要時會再次干預，又指盧比大幅下滑與基本面關係不大，因為印度出口強勁，增長正在復蘇，本幣下跌主要由於美元強勢。作為全球第三大原油消費國，油價高企會推高印度進口成本，對盧比造成下行壓力，不過印度煉油商近期的成品油出口量接近紀錄高位，大量獲利。

英鎊見1.2262 近兩年低

瑞穗策略師指出，美國國債孳息率及美元的升勢暫難以扭轉。在當前的加息周期，美國聯邦基金利率的峰值預計在2023年中達到3.5厘左右，遠高於英倫銀行和歐洲央行潛在加息力度。歐元兌美元昨低見1.05美元，接近2017年初低位。部分分析師預期歐元兌美元將跌至1：1。英鎊兌美元昨低見1.2262美元，接近兩年低位。現貨金昨晚跌約1%，至每盎司1861美元。

（綜合報道）

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