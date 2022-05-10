《幫你格價》：里數快到期 盡用換禮品

明報記者 黃清瑤

昔日每一亞洲萬里通里數約等於0.1港元，若戶口有100萬里數，即約有10萬港元。然而，疫情爆發後市民難以出境旅遊，近期每一里數價值更下跌至0.07港元。過去里數最划算的使用方法當然是兌換機票，但現時市民外遊回港仍要隔離，加上航班不多，前往泰國、澳洲等多個城市都需要轉機，飛行時間大幅延長，因此用於兌換禮品會比較合適。

換演唱會門券 里數價值貴3.27倍

禮品方面主要分別有娛樂、旅遊獎勵、生活品味獎勵及公益慈善。娛樂獎勵主要是演唱會及娛樂活動，從網站可見，《MaBelle Leo Diamond呈獻關心妍Jade Kwan「約」20周年演唱會》於6月4日的580元演唱會門票，需要19000里數，以每里數0.1元計算，即需花費1900元，較原價貴3.27倍。其他的娛樂活動包括價值220元或以5380里數兌換的家居香薰DIY手作包、價值489元或以11,640里數兌換的永生花手作材料包等，里數價值較現金價值高出兩倍。

旅遊獎勵方面，可以選擇深圳、澳門、台北、新加坡及香港的酒店住宿，以及台北、新加坡及香港的旅遊體驗。從網站可見，香港有91家酒店可供選擇，由三星至五星酒店都有，包括香港海洋公園萬豪酒店、香港港麗酒店等。當中，如選星期六入住，最廉宜的選擇是青衣青逸酒店，只需6120里數，如果是聯營信用卡持有人更可享有里數九折優惠，即只需5505里數。

預訂酒店較不划算

至於五星酒店如香港瑰麗酒店，星期六入住的山景客房需要78,760里數，不包膳食及餐飲禮券。透過里數預訂酒店絕不划算，從其他旅遊訂房網站可見，星期六入住升級客房，連同早午餐及兩小時香檳任飲、K11 Musea商場200元現金券及翌日早餐只需要4895元，價錢略為便宜之餘更可享兩餐膳食。

生活品味獎勵方面，分為多個項目包括電子產品、家俬、運動休閒、美容及美酒等。比較眾多獎勵，兌換電子產品相對划算，例如55吋三星4K智能電視（2021），官方售價為7280元，所需里數只是72,810，較貼近現金價值。

此外，以里數換領舊款蘋果iPhone亦會較貼近現金價，例如iPhone 11（64GB）官方售價為4299元，在亞洲萬里通網站只需要54,340里數即可兌換，里數價值較現金價只高出1.24倍。不過兌換新款iPhone 13則較為昂貴，如iPhone 13 Pro Max（128GB）的零售價為9399元，若以里數兌換則需要131,740里數，里數價值較原價貴1.4倍。

換領舊款iPhone較貼近現金價

如果有意兌換產品，不過帳戶內的里數不足夠，亦可以選擇以里數加現金付款，與此同時又可以在賺取里數。假設想兌換iPhone 13 Pro Max（128GB），如帳戶只有55,000里數，可以加上5547元現金兌換，同時再賺取1109里數。

雖然電子產品相對划算，不過大部分家電的里數價值較原價高出2倍以上，例如20公升的惠而浦抽濕機為例，官方售價為2990元，但亞洲萬里通網站需要76,770里，價值較原價高出2.5倍。又例如Dyson Omni-glide無線吸塵機需要88,010里兌換，但原價只是3980元。

可為慈善組織換產品或服務

除此之外，又可以透過里數兌換餐飲及各種酒類，從網站可見，帳戶持有人可以兌換多家酒店的午市或晚市自助餐，例如荃灣西如心酒店自助午餐（星期一至五）原價為438元及另加一服務費，兌換里數為6804，較原價高出1.4倍。不過食物味道與質素是否符合預期，建議兌換前先查閱食評，以免失望而回。至於紅白酒、清酒及威士忌里數兌換價普遍較原價高出兩倍。

最後，助人為快樂之本，即使從網站上沒有合適的兌換選擇，亦可以善用里數幫助他人或動物。最廉宜用360里數可資助「人人流浪狗澳門義工團」，為年老或患病動物提供兩天照顧費用；只需9110里數可資助香港低收入家庭兒童，購買用於網上學習的平板電腦；2410里數可以透過基督教勵行會捐贈一包10公斤白米給四人家庭。

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