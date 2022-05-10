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陸振輝：保持曠達心境 樂觀面對生活

【明報專訊】諸葛亮說：「大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。」這是一種曠達的人生態度，也是一種待人處事的方式；是一種內在的涵養，更是一種超凡脫俗的氣質。

退休者只要有了曠達的生活態度，生活才會少了很多煩惱。

人生短暫，不要總讓自己活得太累！擠不進的世界，就不要硬擠；做不到的事情，就不要硬做。只有保持曠達的心境，才能夠樂觀地面對生活，才能夠開啟詩意的人生。

浮生如夢 有若一杯清茶

一生中不如意的事十常八九，關乎你的方方面面。當退休者漸漸地老去了，這些不如意的事就平凡得如同路邊的樹，它不再會呼喊奔跑，只會默默地長出許多記憶的根，一層層地化成了年輪，結出了果實，成為了退休者漫長人生經驗中的一部分。當某一天驀然回首，就會覺得輕風拂面，回憶起了你最初涉獵紅塵時的模樣，就終於會放下心中的不愉快，從此釋懷、從此解脫。就如曹伯啟所云：「衰境日匆匆，浮生一夢中。笑愁懷，萬古皆同。越水燕山南北道，來不盡，去無窮。」

浮生如夢，有若一杯清茶，當熱水（不如意事）注入的剎那，茶葉（生活）被燙得翻騰跌宕，這雖然是一種痛苦，但卻也造就了人生的諫果回甘。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]