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區偉志：數字人民幣領先全球

【明報專訊】2008年發表的比特幣白皮書內提到，由於傳統的支付系統衍生了很大的交易成本，包括身分認證及交易確認需時，導致個人小額交易很難避免使用現金，中本聰因此以加密技術開發了一個點對點的電子支付系統，比特幣就此誕生。

支付工具可對私隱國安構成風險

過去十年，隨支付系統的發展，世界各地已開發了不同的個人即時電子支付系統，例如中國內地的支付寶及微信支付、香港的PayMe、美國的Venmo及Cash App。但在幣圈心目中，這些支付系統都是中心化的，需要依靠營運商處理交易，戶口也有機會被審查，畢竟經過金融海嘯後，大家對金融機構的信任度已大打折扣。站在政府監管的立場，這些支付系統擁有大量交易數據，甚至比政府擁有的資訊更多，對私隱及國安也構成風險。

基於以上考慮，各國政府都認真研究由中央銀行發行的電子貨幣（CBDC），在增加交易效率的同時，也可實時掌握本國貨幣的流向。中國在這方面最為領先，一方面禁止加密貨幣交易，另方面已在不同城市試行數字人民幣。歐美政府最近也有不少討論，央行當然喜愛CBDC，但反對聲音主要基於保障個人私隱問題，很難讓市民放心使用。CBDC跟一般的穩定幣（如USDC）不同，它由央行直接發行，國家信用作為後盾，而穩定幣則由私人機構發行，背後靠資產作抵押或以套戥機制運算。

數字人民幣（e-CNY）由中國人民銀行發行，經過商業銀行再流通到市面，跟人民幣紙鈔沒有兩樣，只是形式上的分別，都是中國的法定貨幣。數字人民幣跟大家熟悉的支付寶有所不同，支付寶只是個支付系統，而且要上網才能交易，因為每宗交易信息都要傳送回系統伺服器核實及結算。數字人民幣則如同存放在手機內的現金，毋須網絡也能倚賴手機的NFC技術在線下交易，更毋須像信用卡般要等待結算。

等如手機現金 提高交易效率

除了提高交易效率及更可靠之外，國家可以透過數字人民幣的海量交易數據，分析國民的消費模式，從而更精準有效地推出財政及貨幣政策，亦可警示異常交易，防止重大金融事故發生。假如社會上大部分交易都用數字人民幣，政府對每筆資金的運用都會瞭如指掌，這對打擊罪案及洗黑錢等活動很有幫助，例如某地方政府要投放資金到基建項目，利用數字人民幣轉帳可有效地監控資金流向，防止貪污或不當使用。e-CNY內也可設定智能合約，例如政府因應疫情以數字貨幣形式發放現金津貼，市民以電子錢包收取，但當過了使用期便會自動消失。當然，市民在個人私隱方面也難免要作出一些犧牲。

國際使用方面，數字人民幣可更靈活及簡單地交易，毋須經過外國的銀行及支付系統結算。須知全球大部分的外匯交易也要依賴西方主導的SWIFT系統，中國毫無話語權，要癱瘓中國的外匯交易易如反掌，最近的烏克蘭危機導致美國制裁俄羅斯便是一個警號。數字人民幣在國家安全及人民幣國際化兩方面可謂一局大棋。

過去一年試行成交總額近千億

過去一年，數字人民幣已開始在深圳、北京等大城市，以至冬奧場地內試行，成交總額接近千億元人民幣。全國現已有超過2億個數字錢包，淘寶、美團及滴滴等應用程式，也開始在個別城市接受數字人民幣付款，用戶也可接駁到支付寶或微信使用，應用場景覆蓋餐飲服務、交通出行、購物消費、政府服務等。香港將是e-CNY走向海外的第一個試驗場，應用場景先是零售，繼而涵蓋銀行大宗交易以至外貿。

預期不久將來，數字人民幣會正式落地，全國使用。美國本來沒有打算推出央行數碼貨幣，但眼見e-CNY的成功，拜登最近也下達行政命令展開發行CBDC的研究，相信電子版的貨幣戰爭即將開始！

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理（香港）有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]