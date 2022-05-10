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梁振輝：英鎊偏超賣 阻力位1.2552

【明報專訊】投資者應該明白管理預期是影響市場的重要元素之一，無論經濟數據或企業盈利，重點並非實際數字的升跌，反而是結果和市場預期的落差。一如市場預期，聯儲局上周加息0.5厘，主席鮑威爾更明確指出未來兩次會議很有機會加息0.5厘，間接否定令市場憂慮將加息0.75厘的可能性。

美元在議息後繼續挑戰高位，上周五更突破104水平，美元指數若能突破104，下一阻力處於109。話雖如此，聯儲局的加息行動可能在很大程度上符合當前市場預期的最新指引，這個發展與我們過往觀點相符，即是假設沒有新的通脹衝擊下，美元的強勢可能很快轉弱。

通脹倘沒惡化 美元或轉弱

在此背景下，風險偏好或會繼續有利商品貨幣，包括澳元及加元，它們除了受惠美元可能轉弱之外，也有望得益於央行鷹派的取態及商品價格上漲的支持。

英鎊兌美元上周跌至2020年6月以來的最低水平，英倫銀行加息0.25厘，並將今年第四季的通脹預期上調至10%以上，同時預測2023年經濟將陷入萎縮，反映英國經濟衰退的風險正在升溫。

英鎊兌美元的支持位在1.2256，阻力位則在1.2552。鑑於英鎊技術走勢偏向超賣，下降趨勢或有機會稍作調整。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]