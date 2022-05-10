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何啟聰：憧憬中概股回流 港交所牛68691

標籤：何啟聰

【明報專訊】英倫銀行加息後，匯控（0005）跌勢未止，上周五低開50元後，跌幅曾擴至近4%，市場關注匯控近日啟動股份回購計劃，或以重上並企穩50元為短期目標，支持或參考4月底低位47.25元。看好可考慮匯控認購證29040，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿約10.7倍。看淡留意匯控認沽證21955，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿約9.4倍。

港交所（0388）上周五失守330元，收市保持約4%的跌幅。中概股加快回流的憧憬持續，短線觀望能否支持港交所重拾升勢，並以重上20天線約336.6元為目標。港交所捱沽，面值較低的500兌1港交所牛證，亦吸引資金小注分段吸納，同時免除引伸變動的影響。看好或可考慮港交所牛證68691，收回價311.88元，行使價309.88元，槓桿比率約16.8倍。相反看淡或可留意港交所熊證51512，收回價358元，行使價360元，槓桿比率約10.2倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]