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瑞銀亞洲：資金流入博反彈 阿里購13917

【明報專訊】ATM中，阿里巴巴（9988）上周五跌幅較深，曾下跌逾7%，失守90元，最終全日下跌6.6%，險守90.4元收市。阿里自較早前的「馬某」事件獲得澄清排除相關疑團後，股價仍然企穩在100元水平，惟其後開始從高位回落，亦跌穿50天線水平。根據瑞銀上周五紀錄，阿里的相關認購證得到顯著資金支持，如投資者希望博阿里股價反彈，看好阿里可留意其認購證13917，行使價120.1元，2022年9月到期，有效槓桿約4.9倍。

另外，美團（3690）、騰訊（0700）上周五股價同樣向下，美團收報157元；騰訊收報349.2元，上周連跌3日。鍾愛科技股的投資者如希望趁科技股股價回落博反彈，可留意美團認購29315，行使價209.08元，2022年9月到期，有效槓桿約4.6倍。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購29288，行使價460.2元，2022年8月到期，有效槓桿約8.2倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]